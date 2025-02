El campo gaditano sigue en posición de jaque. La sequía, la competencia desleal de países no comunitarios y las nuevas normativas europeas han teñido de negro su futuro. Este rosario de desavenencias llevó el pasado febrero a los agricultores gaditanos a plantarse y a echarse ... a la calle reclamando mejoras para el sector. Fue un mes de protestas, tractoradas y huelgas que acabaron tras un principio de acuerdo con el Ministerio español y el compromiso de enmendar la situación. Sin embargo, dos meses después de aquellas manifestaciones, el sector admite que está igual o peor que antes. No se ha cumplido nada de los pactado. Los agricultores son nobles y reconocen que no pueden seguir en esta lucha porque les cuesta dinero de su bolsillo.

Es David contra Goliat. No hay más remedio que seguir trabajando y mantener activas las protestas. Entre sus reivindicaciones destacan la reducción de la Nueva Política Agraria Común, una rebaja de la carga burocrática y la implicación del funcionariado, mayores ayudas para el gasóleo agrícola por los altos precios del combustible, la derogación de la Agenda 2030, derogación de las leyes ambientales y protección de especies que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales, la imposición de aranceles a la entrada de productos procedentes del extranjero, exigencia de cumplimiento de control fitosanitario de la normativa Europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios ya que consideran que los productores extranjeros parten con ventaja al poder usar productos que ellos tienen prohibido o en cantidades más bajas, la derogación de la ley de bienestar animal y la derogación de las leyes ambientales. El acuerdo que se firmó a finales de febrero contemplaba más de treinta medidas, pero denuncia que se trata de papel mojado. No sirve.

Artículo solo para registrados Lee gratis el contenido completo Regístrate Si ya estás registrado, inicia sesión