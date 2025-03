Málaga está viviendo su gran apuesta por el cine español. La edición número 28 del Festival , que se celebra desde este pasado viernes hasta el día 22, proyecta cerca de 300 productos audiovisuales entre largometrajes, cortos y series , tanto de ficción como de documental. Hoy, ... tras San Sebastián y a la par que Valladolid, el festival andaluz es todo un referente para los aficionados al cine.

Si soy sincero, cuando se creó no entendía muy bien porque había que hacer un festival de cine español en nuestro propio país Posteriormente comprendí que no tenía razón porque el certamen malagueño favorece, como ningún otro, la difusión y promoción de nuestra cinematografía no solo con las proyecciones sino con la celebración de foros, debates y encuentros además de un mercado audiovisual que ha ido adquiriendo enorme importancia para la industria cinematográfica y televisiva de España y Latinoamérica.

Como hecho significativo hay que reseñar que, por primera vez en la historia del certamen hay más mujeres dirigiendo películas en la sección oficial que hombres. El sesenta por ciento de las películas están dirigidas por mujeres. El certamen malagueño ha contribuido a dar visibilidad al cine dirigido por mujeres que con los años ocupan un lugar destacado entre las más relevantes de nuestra cinematografía.

Laura Mañá fue, en 2000, la primera mujer en ganar la Biznaga de Oro, con «Sexo por compasión». Otras siete cineastas se han alzado con el premio más codiciado del Festival y prácticamente todas ocupan un lugar importante en nuestro cine. Estíbaliz Urresola («20.000 especies de abejas»), Alauda Ruiz de Azúa («Cinco lobitos»), Pilar Palomero («Las niñas»). Elena Trapé («Las distancias»), Carla Simón («Verano 1993») , la ya fallecida Patricia Ferreira ( «Los niños salvajes») y Gracia Querejeta quién ha ganado la Biznaga en dos ocasiones por «15 años y un día» y «Héctor». Querejeta, una de las veteranas, opta en esta edición a su tercera biznaga ya que estrenará en Málaga «La buena suerte», su nueva película.

Durante el certamen se pueden ver, además, las últimas películas de Belén Funes(La tortuga); Celia Rico (La buena letra) o Eva Libertad ( Sorda), reciente ganadora del premio del Público en el Festival de Berlín. A las citadas se suman un puñado de óperas primas o los trabajos de realizadores como Santi Amodeo («El cielo de los animales») o «La deuda», el nuevo trabajo del director y actor Daniel Guzmán que inauguró el festival.

Veintidós películas, quince españolas y siete procedentes de Latinoamérica componen la sección oficial a concurso en lo que es todo un maratón para los aficionados al cine. Málaga es el referente del cine español hasta la próxima edición de San Sebastián que completará los títulos más representativos de la producción nacional del año. De una ciudad y otra saldrán las películas españolas que serán importantes durante este 2025 en las carteleras y en las plataformas.