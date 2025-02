Este pasado viernes se celebró el Día de Cine Español, aunque creo que todos son un poco los días del cine dada la cantidad de películas y series que consumimos en nuestras casas. El profesor e historiador cinematográfico Roman Gubern me comentó hace ya muchos años, mucho antes de la fiebre por las series que, se veían más películas que nunca lo único que había ocurrido era el cambio de formato. La pantalla grande era sustituida por la televisión y los videos y eso antes de que irrumpieran los televisores del «y yo más» cuando comparándolo con familiares y amigos nos referíamos a los de 55', 65 o 75 pulgadas en las que aposentar nuestros ojos, aunque el aparato ocupe más de medio salón. A lo grande pero también a lo chico porque es habitual ir en el Alvia y ver junto a ti a personas viendo su serie o película en el móvil , con sus cascos y olvidado del mundo que te rodea. Vivimos la era de la imagen y la tecnología

En todo este guirigay audiovisual que nos rodea, el Día de Cine Español pasa casi desapercibido, como los días previos en que se ha celebrado la Fiesta que se limita a que durante cuatro jornadas las sesiones en las salas cuesten 3'50 euros. No ha habido excesiva presencia de espectadores que desde la pandemia han reducido su presencia en las salas. En esta ocasión han sido más de un millón de personas las que han ido a los cines y la recaudación ha superado los siete millones de euros, algo mejor que en 2022 pero lejos, como digo, de los doce millones de recaudación alcanzados en 2019.

Y al cine español no le está yendo mal del todo porque este año, en el que ya hemos entrado en su último trimestre, nos hemos encontrado con estupendos títulos como el ya otras veces mencionado 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, el octogenario director que tras treinta años de silencio nos ha regalado un estupendo filme ; 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona que nos representará en los Oscar, esos premios que no son tan esquivos en los últimos años y la semana pasada, sin ir más lejos, una película que sorprenderá 'O Corno' de Jaione Camborda que supuso la primera Concha de Oro en el festival de San Sebastián para una directora española. Para mí es una de las favoritas de los Goya y su actriz protagonista, la bailarina y creadora Janet Novás, un descubrimiento en la pantalla grande. Este drama, ambientado en la Galicia profunda de principios de los setenta llama la atención no solo por su historia sino por lo bien filmado que esté por una directora con tan solo otra película en su filmografía, 'Arima' (2019).Y dejo para el final sonido de samba-jazz, la excelente 'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba y Javier Mariscal, un filme de animación en el que asistimos a un trabajo de investigación sobre el pianista brasileño Tenorio Jr, desaparecido en Buenos Aires en 1976, en plena dictadura militar.