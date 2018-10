Esa xenofobia permisible...

Ramón Pérez-Maura

Vivimos en un constante grito de denuncia contra la xenofobia, real o supuesta. Se denigra como tal a la política que niega el derecho de entrada en un país a cualquier ciudadano extranjero que desee hacerlo. Uno de los primeros gestos del «gobierno bonito» fue el de abrir las puertas al Aquarius, lo que prometía ser el símbolo de una nueva época que recibió innumerables felicitaciones ante el tiempo renovado que se abría ante nosotros. Cuando semanas más tarde se denegó al Aquarius un segundo atraque con idéntico pasaje, o cuando el ministro Grande-Marlaska tuvo que cambiar su actitud en nuestra frontera africana y practicar deportaciones en caliente, nadie criticó a ese Gobierno. Porque por supuesto que eso no es xenofobia, pero que no haya la menor duda: si lo hubiera hecho un Gobierno de derechas sería nazismo puro.

En los últimos días hemos visto otro ejemplo de una xenofobia canónica y reiterada. La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Nuria de Gispert, hoy día presidenta del partido Demócratas de Cataluña, formación independentista escindida de Unió, el partido de Durán Lleida, ha vuelto a decir a Inés Arrimadas que «siempre hace un discurso derrotista. ¡Se debe de encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?» Queda claro que para Gispert una persona asentada en Cataluña desde hace una década, que llegó allí con 27 años, hablando ya un poco de catalán, que se había esforzado en aprender en su infancia en Jerez de la Frontera, es una extranjera indeseable. ¿Puede alguien darme un ejemplo más nítido de xenofobia y de negación de la democracia? Una presidenta de un partido político marginal en una región española pide que abandone esa región la mujer que ganó las elecciones. Y lo pide porque no nació allí.

Habrá que reconocer que no ha generado un aluvión de denuncias por xenofobia. Porque ésta parece algo tolerable cuando se practica contra ciudadanos españoles por parte de los independentistas poseidos de una cierta superiodad moral. Ahí no aprecian xenofobia los partidos de la izquierda española ni los medios afines. Estos aliados del Gobierno del doctor Sánchez tienen barra libre. Y esto nos lleva a una senda que sólo puede acabar muy mal. Porque cuando al ganador de unas elecciones se le intenta expulsar del terriorio en el que la mayoría del electorado optó por esa persona, el estallido violento se está gestando. ¿Acaso cree alguien que las presiones contra una persona como Arrimadas pueden consentirse? ¿En qué democracia del mundo se pide al ganador de unas elecciones que abandone ese territorio? Pero todos sabemos que la Comunidad Autónoma de Cataluña está en manos de totalitarios xenófobos que tienen casi en silencio al Parlamento porque no quieren que se oigan las voces de Arrimadas o de la figura ascendente, Alejandro Fernández, que constantemente ponen en evidencia la mentira de Torra y toda su patulea. Una falsa democracia en la que la televisión de la comunidad autónoma es la mayor máquina de intoxicación y propaganda que existe en ninguna democracia del mundo, digna de ese nombre. Es más, esa Corporación Catalana es el modelo perfecto de cómo son las radiotelevisiones en las democracias... populares. O como era la propaganda de la Alemania nazi. Pero con el doble rasero tan habitual y característico de la izquierda española, con su posesión de la verdad sin derecho a ser cuestionados, ellos no ven la xenofobia ni entre sus aliados.