Los universitarios hemos pasado a ser los últimos de la fila. Durante los meses de diciembre, enero y febrero todos los españoles pudimos observar como un virus que no conocíamos se abría paso ante nosotros para cambiar todo un estilo de vida: encerrar a las familias en sus casas, y crear una gran crisis económica y sanitaria mundial.

Vemos las noticias días tras día y hablamos de la evolución del virus, del gran número de fallecidos, del número de recuperados y, cómo no, del gran número de contagiados. Otro tema a tratar que nunca falla es el gran trabajo, impagable, de los sanitarios y de toda la población en general para cumplir y respetar todas las medidas establecidas.

Pero, ¿hasta qué punto está haciéndose todo de la forma correcta? Como estudiante de Universidad , cursando último año de Magisterio en Educación Primaria, he de decir que todos y cada uno de mis compañeros nos sentimos totalmente abandonados .

Todo el sistema educativo ha dejado a un lado a los estudiantes universitarios, pues si encendemos las televisiones podemos escuchar sobre el progreso y todos los cambios y adaptaciones que se hacen en cuento a la educación infantil, primaria o de formación profesional, pero ¿qué hay de nosotros? Qué será de todos los que pagamos matrículas anuales de 1.000 euros como mínimo; de todos esos compañeros a los que se les conceden becas de 4.000 euros, las cuales serán retiradas si suspenden una asignatura, y de todos esos estudiantes que trabajan y estudian para poder pagar esas matrículas.

Desde que se decretó el estado de alarma he pasado de dar ocho asignaturas a dar tan solo tres. He de destacar que estamos todos muy agradecidos a ese pequeño grupo de docentes vocacionales que no ha dejado ni un solo día de dar clase, que se ha buscado la vida e incluso ha adquirido materiales por su cuenta para poder darnos las clases correspondientes y flexibilizado los horarios de las clases para que todos podamos asistir.

Pero ese no es el caso de todos. Hemos encontrado profesores que han desaparecido literalmente del ámbito educativo, porque no tenemos ningún tipo de contacto. Otros aparecen semanalmente para subir los temas a estudiar y colocar el listado de prácticas a realizar. Estamos teniendo más prácticas que cuando íbamos a hacer las clases presenciales. Hemos sabido cómo se nos iba a evaluar a menos de un mes de los exámenes finales y, por si fuera poco, si tienes alguna duda lo más probable es que el profesor no te responda porque no son capaces de atender dudas.

Como estudiantes de magisterio que pagamos nuestra matrícula año tras año lo único que pedimos es que se nos tenga en cuenta, que se realice una enseñanza de forma virtual en la que se expliquen los contenidos y que desde los servicios informativos se aporte más información o se exija al Gobierno, porque los universitarios nos sentimos totalmente invisibles en una situación en la que somos un grupo más de todos los afectados pero de los que no se habla en ningún momento.

* Raquel J. Martínez vive en Valencia.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es