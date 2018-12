Londres muestra la peor cara del Brexit El lema «recuperar el control de nuestras fronteras» que predicaban los apóstoles del Brexit consiste en instaurar una categoría general de «no británicos» y condenarlos a vivir para siempre en inferioridad de condiciones

Presentado ayer, el documento que describe el sistema de control migratorio que se aplicará a los ciudadanos europeos después del Brexit define la raíz de lo que está sucediendo en el Reino Unido, y no dice nada bueno de la sociedad británica. El documento habla de seres humanos -de los ciudadanos europeos con los que han compartido destino durante cuatro décadas- y los trata como poco más que cosas, clasificadas según sus capacidades o el dinero que puedan ganar. El lema «recuperar el control de nuestras fronteras» que predicaban los apóstoles del Brexit consiste en instaurar una categoría general de «no británicos» y condenarlos a vivir para siempre en inferioridad de condiciones, simplemente por el lugar donde nacieron.

Son muchos los que advierten de que esta política no tendrá más que efectos desastrosos, y no solamente porque hay muchos trabajos estratégicos -como en la sanidad pública- para los que el Reino Unido no tiene suficientes técnicos, sino porque engendra una dinámica perversa que conduce a los peores excesos. Lo que plantea Londres es una barbaridad de dimensiones colosales.

La consecuencia automática será -y no puede ser de otro modo- que los británicos que quieran vivir en el territorio de la UE sean tratados de la misma manera, porque la reciprocidad es la regla básica de las relaciones internacionales. España es uno de los países donde más británicos residen y, sin embargo, a esos ciudadanos que han elegido nuestro país para hacerlo suyo no se les puede culpar de la catastrófica decisión que tomaron una parte de sus compatriotas, entre otras cosas porque no pudieron votar. Reciprocidad sí, pero sin caer en la misma dinámica xenófoba.