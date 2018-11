6-D: Don Juan Carlos, en un lugar de honor Los actos de celebración del cuarenta aniversario de la Constitución reservan un sitio de honor al Rey Don Juan Carlos: no podía ser de otra manera

Los actos de celebración del cuarenta aniversario de la Constitución reservan un sitio de honor al Rey Don Juan Carlos. No podía ser de otra manera, pues es, junto al pueblo español, el gran artífice de ese éxito colectivo fraguado en la Transición y plasmado en el texto constitucional, acta fundacional de la reconciliación definitiva de los españoles, empeñados durante más de un siglo en pelearse. Se corrige así el error que se cometió al preterir la figura de Don Juan Carlos en el aniversario de las primeras elecciones democráticas, momento en el que no se supo dar al Monarca un lugar acorde con el papel que jugó en aquel 1977. En esta ocasión, Don Juan Carlos asistirá, en concreto, a tres actos. El próximo lunes recibirá junto a Don Felipe en audiencia en el Palacio de El Pardo al consejo asesor de las Cortes Generales para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. El martes inaugurará, junto a Doña Sofía, la exposición «Democracia 1978-2018» y el jueves, acudirá con los otros tres Reyes al solemne acto del Congreso. Se cumple así cabalmente con el reconocimiento institucional que merece quien tanto hizo por colocar a España y a sus ciudadanos en la senda que habría de conducirlos a un progreso, una estabilidad y una paz desconocidos durante siglos, al mejor momento del pueblo español. Y dándole ese merecido papel protagonista a Don Juan Carlos se reivindica también a la Corona, pilar de ese éxito colectivo, y a Don Felipe, su hijo y Heredero que tan excepcionalmente está encarnando los deberes de la Jefatura del Estado en momentos de tanta gravedad para la unidad de España. Su discurso del 3 de octubre en defensa precisamente de la Constitución fue tan ejemplar como el de su padre aquella amarga noche de febrero de 1981. No puede haber un 6-D sin ninguno de los dos mejores Reyes que haya conocido esta vieja nación.