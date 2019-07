EDITORIAL ABC La economía también espera un Gobierno

Actualizado: 27/07/2019 23:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque lejano en el tiempo, queda para la memoria de la sociedad el episodio protagonizado por el equipo económico de Rodríguez Zapatero en los albores de la crisis que hace ya más de una década se llevó buena parte de la riqueza de los españoles. Darle la espalda a un problema es la mejor manera de aumentarlo, lección política que el Gobierno en funciones parece haber olvidado para presentarse ante la opinión pública como abanderado del gasto improductivo y la contrarreforma económica. España ha logrado hasta ahora capear el temporal de un cambio de ciclo que en el resto de Europa ha frenado en seco el crecimiento, una desaceleración contra la que, sin embargo, los organismos internacionales advierten ya a nuestro país.

Es la ausencia de un gobierno estable lo que añade incertidumbre y desalienta la inversión, imprescindible para aprovechar el círculo virtuoso que, con vientos de cola ajenos a la gestión política, aún disfruta nuestra economía. Tras el reciente y severo toque de atención del BCE sobre los riesgos que genera la ausencia de gobierno en España, un mal que amenaza con hacerse crónico, nuestras páginas de Economía recogen hoy el testimonio de numerosos expertos, que insisten en alertar sobre esta parálisis. El empleo crece a un ritmo cada vez menor, el déficit público no se corrige y la deuda pública aumenta por encima de las previsiones. La inestabilidad política quizá representa un mal menor ante el horizonte, de momento despejado, de un ejecutivo integrado por representantes de Podemos, pero no contribuye a generar la confianza que necesita el mundo empresarial para crear riqueza o, al menos, mantener su inversión. El interés general pasa por negociar la formación de un gobierno sólido, no por utilizar los debates de investidura como escaparate electoral.