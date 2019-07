MBFW La moda de Madrid: se abre el telón Juan Vidal deslumbró con una colección inspirada en la venus de Botticelli

Ayer comenzaron los «platos fuertes» de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que esta temporada cumple su 70 edición. Abrió el día Ailanto, con un desfile elegante y consistente, y cerró la tarde Juan Vidal, que se ha superado a si mismo brillando como nunca antes lo había hecho.

Los hermanos Ailanto, Aitor e Iñaki Muñoz, dejaron claro una vez más que sus desfiles tienen un ADN definido. Su colección, con tejidos etéreos y estampados románticos, fue una vuelta de tuerca a su consolidado estilo «bohemian chic». Inspirado en las maravillosas pinturas de Anne Vallayer-Coster, una francesa del siglo XVIII, retomaron sus naturalezas muertas, elementos salidos del océano, reivindicando la conservación de los fondos marinos. Predominaron los vestidos en tonos marrones y profundos y se utilizaron tejidos similares a las redes de pesca. Un buen comienzo para un día interesante.

Desfile de Ailanto en la MBFW - Belén Díaz y De San Bernardo

El desfile deAndrés Sardá fue variado y creativo. Parece increíble que Nuria Sarda, su directora artística, sea capaz de innovar de ese modo partiendo de colecciones de trajes de baño y prendas de ropa interior. Se alternaron los modelos inspirados en la ropa de las norteamericanas en los años 50, con alguna que otra prenda de estilo baby-doll y un originalísimo mono de pata «flare» en un tejido de encaje elástico transparente. La serie de vestidos de inspiración circense acabaron con un bikini-vestido de novia en tul multicolor de una larga capa.

Desfile de Juan Vidal en la MBFW - Belén Díaz y De San Bernardo

En Angel Schlesser la colección mejoró a las de las últimas ediciones y Daniel Rabaneda retomó con atino alguna de las siluetas del fundador de la casa de modas. No obstante sus pantalones anchos, con más diámetro por la rodilla que por el tobillo, no favorecían y los zapatos de las modelos eran varios números más grandes de lo necesario, causando un extraño discurrir de modelos, arrastrando los pies unas o «enchancletando» los zapatos otras. Los tonos, tristes y poco favorecedores. No obstante el trabajo de Rabaneda debe ser encaje de bolillos ya que conformar a la nueva propiedad y a la vez seguir inspirándose en Angel Schlesser no debe ser fácil.

En Brain & Beast hicieron de nuevo «el bestia» como su propio nombre indica, intentando llamar la atención con modelos con la boca llena de sangre emulando a vampiros, chicos con revolver en la cadera y un desfile digno de «la casa del terror». La buena iniciativa fue contar con varios modelos «senior», una moda que traspasa fronteras y que hizo que esta pasada semana Lauren Hutton, 75, desfilase para Valentino en la semana de la Alta Costura, si bien la guapísima actriz y modelo se cayó al final de la pasarela y tuvo que ser ayudada a levantarse por otras modelos y parte del público. Un tropiezo que salvó con sonrisa y dignidad, porque ella sigue siendo una diosa.

Desfile de Juan Vidal en la MBFW - GTRES

Dolores Cortés presentó una espectacular colección de trajes de baño si bien lo que más llamó la atención fueron los kimonos en tonos verdes y rosados con los que vistieron a algunas de las modelos. «Bocatto di cardinale».

Pero el verdadero broche de oro lo puso Juan Vidal. Vidal, siempre se ha concentrado en las diferentes texturas, tonos y tejidos, ya que su familia viene de la industria del telar. En esta ocasión, y sin dejar atrás el bazar o el tul, los tejidos bordados o los materiales técnicos, presentó una impecable colección en los tonos blancos, inspirada en la Venus de Botticelli, la moda de la Antigua Roma, los frescos de Raffaello y la pintura de Da Vinci. Con un largo elenco de atuendos, Vidal ofreció un vestido para cada mujer, revisitando modelos inspirados en el New Look de los años 50, túnicas de corte romano e impecables vestidos de líneas sofisticadas en un lino crudo y rústico. Aunque no existía un verdadero hilo conductor entre muchos de los modelos presentados, el resultado fue deliciosamente perfecto.