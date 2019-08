Jennifer López lleva uno de los bolsos más caros del mundo con ropa deportiva para ir al gimnasio JLo luce un estilismo propio de una superestrella de la música que ama la que las excentricidades y el lujo

Antes muerta que sencilla. Y es que llevar uno de los bolsos más caros del mundo al gimnasio solo podría ser obra de la maravillosa Jennifer López. Así lo demostró la cantante estadounidense por las calles de Miami, donde acaparó todas las miradas no solo por lucir un sofisticado «look» deportivo, sino por combinarlo con uno de los accesorios más sofisticados y lujosos de todos los tiempos.

No cabe duda en que, a sus 50 años, la ex de Marc Antonhy está estupenda y cuida de manera sobrenatural su físico con estrictas rutinas de gimnasio. Tal es así que pudo presumir de camino al gimnasio de poseer una tonificada silueta y un abdomen marcado que se dejaba entrever a través su conjunto de ropa deportiva blanco y con toques dorados de la firma Beyond Yoga. La cantante completó su estilismo con unas zapatillas blancas de la marca Adidas, muy en tendencia también.

Pero no fue su conjunto blanco lo que llamó la atención de los medios, sino el hecho de que la artista hubiera combinado este atuendo «sport» con un uno de los bolsos más caros del mundo. Un «look» a la altura de una superestrella de la música que ama el lujo y las excentricidades como es el caso de JLo.

El bolso en cuestión se trata del icónico modelo Birkin de Hermès, una de las firmas de moda más lujosas de todo el mundo y uno de los bolsos más solicitados y con mayor lista de espera cuyo precio oscila entre los 10.000 dólares -si es de reventa- hasta los 120.000 dólares. En esta ocasión, el acabado elegido por Jennifer López le otorgó aún más sofisticación y estilo si cabe, ya que es un bolso confeccionado con piel de cocodrilo del Himalaya, una de las pieles más selectas y caras a la vez que exclusivas. Un diseño de bolsos que muy pocos pueden permitirse. De hecho, una de sus ediciones se subastó en la casa de subastas londinen se Chrsitie´s e incluía brillantes en el cierre hecho de oro blanco. Finalmente, consiguieron venderlo por la colosal cifra de 217.144 dólares.