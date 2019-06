Victoria Federica, la mayor fan de David Bisbal El pasado miércoles el artista cumplió 40 años y lo celebró con un concierto en el Teatro Real de Madrid

El pasado miércoles David Bisbal cumplió 40 años y lo celebró con un concierto en el Teatro Real de Madrid dedicado a sus fans que han sido su mejor apoyo a lo largo de todos estos años de carrera musical. Fueron muchos los rostros conocidos que se dejaron ver por el photocall y no quisieron perderse la ocasión de felicitarle. Entre todos, una fan muy especial, Victoria Federica, que aunque no posó en la zona de fotos disfrutó del concierto y pudo charlar con Bisbal en la fiesta posterior celebrada en la terraza del Real con vistas al Palacio. La hija de la Infanta Elena acudió con una amiga y cautivó a todos por su naturalidad y larga melena negra azabache que fue muy aplaudida. Ni rastro del diestro Gonzalo Caballero, que no esta para esos trotes tras la cogida aunque algunos se atreven hablar de distanciamiento entre ellos. Allí tal y como ha podido saber este periódico se dispuso una gran mesa con una muestra de todos los productos típicos de Almería, su tierra natal. Desde el tomate Raf a una popular sobrasada o quesos y embutidos de la zona.

Por allí se pudo ver al escritor Màxim Huerta, la presentadora Ángeles Blanco, el actor Jesús Olmedo o el cantante José Mercé, entre otros. Se pidió a todos los presentes que no fumaran a pesar de estar al aire libre porque el cantante es un brigada antihumos.

En una sala contigua le esperaban su madre, su mujer y algunos amigos llegados desde distintos puntos de la geografía española que no quisieron perderse este día tan especial. También sus hijos; Ella y Matteo acompañaron a su padre durante la prueba de sonido celebrada a primera hora de la tarde. Al parecer el pequeño no pudo soportar el ruido tan fuerte de la música y se tuvo que retirar al camerino entre sollozos. Los felices papás compartieron al día siguiente instantáneas del bautizo del pequeño que celebraron en familia el pasado fin de semana.

Durante el concierto tuvo palabras de agradecimiento a Universal, el sello musical que firma su carrera y a Toni Cruz, el productor ejecutivo de Gestmusic Endemol, la productora de «OT» que le lanzó al estrellato. Muy cuestionado ha sido el hecho de que ninguno de sus 15 compañeros de su edición en la Academia le acompañaran en un día tan especial. María Ferré, su madre y su mujer la venezolana Rosana Zanetti le observaban desde primera fila. Entre canción y canción se acercó a darles un beso a cada una. Una noche inolvidable para Bisbal que se emocionó al escuchar a todo el público en pie cantándole el cumpleaños feliz dos veces. El broche final lo puso con su «Ave María», la canción que le hizo traspasar fronteras. Y no se olvidó de la prensa que tanto le ha apoyado en este largo trayecto. Por muchos más.