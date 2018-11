La sorprendente determinación de Angelina Jolie y Brad Pitt Después de protagonizar varias polémicas y escándalos en público inmediatamente después de anunciar su divorcio, la pareja retomó su amistad, algo que parecía imposible

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie rompió el corazón de millones de seguidores que veían en ellos un modelo de pareja a seguir. Formaron uno de los romances más envidiados y queridos de Hollywood: guapos, ricos y solidarios. Pero el amos no les duró para siempre. Después de protagonizar varias polémicas y escándalos en público inmediatamente después de anunciar su divorcio, la pareja retomó su amistad, algo que parecía imposible. Las cosas entre ambos se normalizaron -en parte por el bien de sus seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne-.

Sin embargo, el acuerdo de custodia era un tema que no terminaban de zanjar pese a contar con la ayuda de un juez privado. Ha sido tal el malentendido entre las partes que este próximo 4 de diciembre se iban a enfrentar en los tribunales. Por el bien de sus hijos, ambos han decidido llegar a un trato sea como sea, según adelanta «The Blast».

Su intención no es otra que evitar que sus pequeños pasen por el amargo trago de tener que pasar por un juicio que podría alargarse semanas. Aunque por el momento todavía les queda mucho camino por recorrer, pues tienen poco tiempo hasta que dé comienzo el juicio y aún por encima, sus posturas son muy contrarias.

Mientras que Angelina Jolie pide la custodia completa de los pequeños, el actor de Hollywood quiere compartir a sus hijos con su expareja. Se niega a no poder ver a sus hijos. Si la cosa llega finalmente a juicio, el encargado del caso no solo resolverá el tema de los pequeños, también dictaminará sobre los bienes y propiedades que compartieron, puesto que no firmaron ningún acuerdo prenupcial.