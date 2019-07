Sábado Deluxe Lolita habla sin tapujos sobre sus problemas económicos: «Estoy ahogada» La hija de la desaparecida Lola Flores acudió al programa «Sábado Deluxe» para sincerarse sobre diversos aspectos de su vida privada

Lolita Flores acudió anoche al plató de «Sábado Deluxe» para hablar sobre su familia, su situación sentimental y sus problemas económicos. La hija de la eterna Lola Flores se mostró de lo más sincera y respondió sin tapujos a las preguntas del programa.

La complicada situación económica que atraviesa no es ningún secreto, pero ayer la artista aclaró cómo se encuentra actualmente. «No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros», explicaba.

Además, se atrevió a hacer una propuesta sobre sus compañeros de profesión: «Los personajes famosos deberíamos ponernos de acuerdo y sentarnos con el ministro de Hacienda. Todos queremos pagar. Los personajes de la farándula estamos todos en el mismo barco, no deberíamos estar en guerra sino saludarnos los unos a los otros».

Lolita reivindicó que en su profesión unos meses se trabaja mucho y otros no tanto. «La vida del actor no es fácil. Hay que llegar a un acuerdo, no de no pagar, pero sí de poner facilidades. Nos estamos dejando la piel. Yo quiero pagar mis multas», se lamentaba.

La madre de Elena Furiaseconfesó que los problemas empezaron tras casarse con Pablo Durán, su último marido. «Estoy ahogada. Me casé con Pablo Durán, me hicieron una exclusiva por la que me pagaron. Luego, a raíz de esta exclusiva, me hicieron una inspección y me pidieron ese dinero. Desde que me casé con Pablo me vinieron los problemas, ¡pero no por Pablo, pobrecito!», dijo en tono de broma.

«He pedido ayuda a amigos, y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada. Mi madre me dejó estas piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada», sentenciaba finalmente.