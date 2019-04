Se resuelve la duda sobre Lolita Flores y sus retoques estéticos Cada vez más famosas se sienten atraídas por los tratamientos de cirugía que prometen la belleza y juventud eternas

La obsesión por la eterna juventud puede llegar a ser un problema para algunos, y casi una droga para otros. Cada vez más famosas se sienten atraídas por los tratamientos de cirugía estética que prometen la belleza y juventud eternas, tirando al vacío su verdadera identidad y la naturalidad de cada una de ellas.

Lolita Flores, que a sus 60 años presume de una piel y un físico espectacular, ha opinado abiertamente sobre los retoques estéticos al ser preguntada durante su última aparición pública. «Yo todavía no me he hecho ningún lifting. No soy amiga de los quirófanos», respondió con rotundidad.

¿Su secreto para mantener su imagen perfecta? «Constancia e implicación»: « Yo soy artista, madre, abuela, hermana, tía y sobrina, pero siempre saco tiempo para cuidarme, pero sí, es verdad que me cuido», afirmó. «Llegue a la hora que llegue a mi casa, es muy importante desmaquillarme, ponerme el tónico, el suero, el elixir, la crema de día, la crema de noche y, sobre todo, limpiarme la cara a conciencia. Sobre todo, para nosotros, los artistas, que estamos todo el día con los focos, que te abren el poro y, toda la porquería que llevas en la cara te lo mete para dentro», un ritual con el que ha conseguido evitar los retoques estéticos. «Hay que llevar unos cuidados especiales porque si no yo no estaría así».