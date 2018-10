Ana Rosa Quintana desvela que superó un cáncer de mama En el Día Mundial del Cáncer de Mama, la presentadora de televisión confiesa que ha padecido esta enfermedad

«Os voy a contar una cosa que no he contado nunca. No lo conté porque tenía niños de seis años y no quería que se asustaran. También porque mi madre vivía y me prometí que no lo diría mientras ella estuviera», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana (62 años) en directo.

Poco después la presentadora de televisión desvelaba ante todos sus espectadores que ha tenido cáncer de mama, aprovechando el Día Mundial del Cáncer de Mama. Como ella misma ha relatado, se lo detectaron en una mamografía rutinaria que se hizo. «Me lo diagnosticaron en julio y me operaron el 2 de agosto de 2010. Era un cáncer de mama, grado uno, prácticamente nada. Tuve radioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa y luego me iba a darme radio. No cogí la baja», proseguía.

Pese a todo, ha asegurado que la situación no fue nada fácil ni para ella ni para el resto de su familia: «Lo pasé muy mal y mi marido también, porque mis hijos eran muy pequeños, pero el pronóstico era muy bueno y no me cogí ni un día de baja: venía al programa y después me iba a darme radioterapia».

Ahora acude religiosamente a cada revisión médica cada seis meses o un año, pero cree que hay que seguir adelante: «Hay que seguir con con nuestra vida, que es divertirse, vivir... y que esto, tal y como es nuestro mundo, cualquiera puede padecer un cáncer».