El momento más tenso entre Ana Rosa Quintana y Joaquín Prats a cuenta de Podemos: «Ponte a trabajar»

Actualizado 19/10/2018 a las 09:55

Esta semana «El Programa de Ana Rosa» vivió un momento de alto voltaje cuando los espectadores fueron testigos del enfrentamiento dialéctico entre Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio, y su «mano derecha» Joaquín Prat. La presentadora decidió mediar en una discusión entre el presentador y Javier Negre, que afirmó que «Podemos no sabe gobernar ciudades», tras ver un reportaje sobre la violencia de los mendigos en Santiago de Compostela. Tras la afirmación de Negre, Prat no dudó en asegurar que «el anterior alcalde tuvo que dimitir por corrupción, parece que en los ayuntamientos de otros partidos va todo bien», apuntó. «Parece que soy el defensor de Podemos, pero no es así», dijo Prat.

Para sorpresa del presentador, Ana Rosa Quintana decidió entrar en la polémica y contestar bruscamente a su compañero por tal afirmación. «Aquí no discriminamos por partidos políticos, defendemos a los ciudadanos. Si quieres denunciar a otros partidos ponte a trabajar con los alcaldes de PP, Ciudadanos y PSOE y trae reportajes», afirmó Quintana.

Sin cortarse, Prat recogió el guante lanzado por la responsable del programa. «¿Es un reto?». «¡Claro!, contestó Ana Rosa Quintana». «En este programa, como en cualquier otro, denunciamos aquellas cosas que los ciudadanos nos traen y nos piden que denunciemos, sea del signo que sea», destacó la presentadora. La bronca de la periodista hizo sentir visiblemente incómodo a Joaquín Prat, sobre todo después de la frase de Javier Negre: «Desde que Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno, Joaquín...».