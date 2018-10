Ana Rosa Quintana se enfrenta a una colaboradora para defender la bandera de España

Actualizado 11/10/2018 a las 12:03

Ana Rosa Quintana abría este miércoles una mesa de debate sobre el Día de la Hispanidad, que se celebrará como todos los años el 12 de octubre. Como era de esperar, el tema ha generado más de una discrepancia. La propia presentadora ha querido dar su opinión sobre lo que, a día de hoy, representa la bandera española. «Antes, la bandera se asociaba con ser un facha o un ultraderechista, pero eso está cambiando», asegura.

«Ahora, las nuevas generaciones, como en todos los países, están dando valor a la bandera como seña identidad y sin complejos», añade Quintana. Sin embargo, Esther Palomera no estaba de acuerdo con la presentadora de «El programa de Ana Rosa». «Eso lo habíamos conseguido, exhibir la bandera asociada a los éxitos deportivos, pero ahora hay quien se ha vuelto a apropiar de ella», ha señalado la periodista en referencia a la derecha española.

Palomera asegura que las banderas que se están sacando a la calle es debido a la utilización de esta por parte del PP en el conflicto catalán. «Yo no voy a sacar una bandera porque me lo dice la derecha», dijo Palomera, a lo que la presentadora ha respondido sin tapujos: «Pues mira, la voy a colgar porque soy española. Pero no porque me lo diga el PP, me da igual lo que digan, pero creo que está bien reivindicar».

Para razonarlo, Ana Rosa Quintana ha puesto como ejemplo «el respeto» que tienen los habitantes de otros países hacia sus banderas. «Hemos visto este verano a muchos chavales con la camiseta de Inglaterra o de Estados Unidos. ¿Por qué no de España?», reflexiona. «Siempre que no sea una utilización partidista y excluyente de la bandera, de acuerdo», concluye Palomera.