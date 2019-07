MTMAD Las prohibiciones de Terelu Campus a su hija Alejandra Rubio La colaboradora ha puesto normas a su hija a pesar de ser independiente y no vivir en el nido familiar

Alejandra Rubio desvela varias cosas sobre su vida en su programa «Black Sheep», en el canal de «MTMAD», donde muestra lo cómoda que se está dejando ver con la atención mediática, tanto que sus historias están repletas de sinceridad, transparencia y naturalidad.

Hace unos días hablaba sobre la relación con su abuela, sus notas de la selectividad o los momentos más complicados de su vida, y ahora ha querido compartir con sus seguidores un detalle más que está relacionado con su madre. Terelu Campos ha dejado vivir a su hija con su novio, DJ Álvaro Lobo, a pesar de su corta edad, pero aunque Alejandra no viva en el nido familiar su madre sigue poniéndole normas que no se puede saltar y que siempre estarán vigentes.

En su último vídeo del canal, la nieta de María Teresa Campos ha confesado que se haría alguna operación estética sino fuese porque su madre no se lo permite: «Sí que he pensado en ponerme un poco de labio arriba, pero creo que mi madre me deshereda. Me hago algo en la cara y me mata». Además, durante esa confesión , también ha desvelado donde su madre le tiene prohibido salir de fiesta: «Si yo vivo sola, soy independiente económicamente y de todo y solo os digo que no me deja ir a Fabrik. Imaginaros que me ponga algo en la cara…pues me mata».

Una madre protectora y que cuida a su niña, así es la presentadora de «Con T de tarde», la cual se queda tranquila al conocer otro de los datos compartidos por su hija en su canal en el que cuenta que ella y su respectiva pareja no beben alcohol a pesar de trabajar en el mundo de la noche.