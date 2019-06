Mtmad El calvario de Alejandra Rubio durante su infancia La «influencer» cuenta que en el colegio sus compañeros la marginaban por ser hija de un personaje público

ABC Madrid Actualizado: 05/06/2019 19:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha confesado que no tuvo una infancia fácil por el hecho de que su madre fuese un personaje público. Según ha confesado la «influencer» en su canal de «Mtmad», durante su etapa en el colegio vivió momentos muy felices y otros que fueron un verdadero calvario.

La nieta de María Teresa Campos ha contado que sufrió maltrato psicológico cuando sus compañeros se percataron de quién era en quinto o sexto de primaria: «Yo era siempre la marginada, y encima las niñas tenían un grupo de baile que me encantaba... pero bueno, según te haces más mayor y las madres influyen en sus hijas diciéndole ‘pues mira ésta, mira quién es su madre…’, me dejaban bastante de lado. Entonces no le di importancia porque, por ejemplo, una de las niñas con las que tuve problemas de pequeña luego fue una de mis mejores amigas. Además, tampoco era precisamente del agrado de los profesores, así que fue una época bastante fastidiada».

Alejandra no sólo tuvo que hacer frente a comentarios despectivos por venir de una familia conocida, sino que además tuvo que lidiar con críticas hacía su físico: «Hubo un momento en el que fui la más bajita de mi clase. Todas mis compañeras ya estaban súper desarrolladas y eran unas mujeronas, y yo... tonta de mí, me metía tacos de papel higiénico en las botas para parecer más alta. Luego mi padre me cebó a bocatas de salchichón y cola-caos y fui la más alta durante mucho tiempo. Ahora mido 1'71m».

Pero la hija de Terelu Campos fuera del colegio también tuvo que vivir algún que otro episodio desagradable: «Otra cosa que me pasó fue en Málaga. Yo todavía era menor de edad. Iba con mi prima y se me acercó una señora a preguntarme si era hija de tal. Yo tampoco iba a ir diciendo que sí a todo el mundo y le sonreí con cara amable, pero a la señora se le debió de cruzar un cable y me empezó a gritar: '¡Qué tonta eres! ¿Por qué no me lo quieres decir? Qué tonta has salido...'. Yo me fui ¡y la señora seguía montándome el pollo desde la lejanía! Aquello fue graciosísimo. Fue mi primer encontronazo con un 'hater'».

Pero quizás el momento más angustioso que recuerda Alejandra fue cuando una chica le intentó atacar en la calle: «También me ha pasado de ir por la calle y que me pidan una foto. En una ocasión me la pidió una pareja, y mientras me hacía la foto se me acercó una chica gritando '¿pero quién es esta?'. No le hice ni caso y me fui, ¡pero me agarró del cuello y me clavó las uñas gritándome que quién era! Yo no sé qué os pasa a algunos en la cabeza... si esto me pasa a mí, que no soy nadie, ¿qué no le pasará a Justin Bieber?».