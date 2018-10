Una mudanza, una ruptura y un rastrillo solidario Aitana y Ana Guerra «ordenan sus vidas» para seguir triunfando en la música. Álex Lequio regresa a Madrid

Pilar Vidal

Aitana Ocaña, una de las grandes revelaciones de la última edición de OT, ha decidido independizarse con 19 años y se ha mudado a Madrid, dejando su San Climent de Llobregat natal. La joven ha alquilado el piso propiedad de la actriz Blanca Suárez, en pleno barrio de Fuente del Berro. Un vivienda que reformó en su totalidad dándole un aire moderno y que cuenta con dos habitaciones y un baño. Esta fue testigo de su idílico amor con el también actor Miguel Ángel Silvestre y también de su relaciono con Joel Bosqued. La joven se dejó ver ilusionada tal y como detalla la revista «Corazón» esta semana haciendo la mudanza hace unos días ayudada por sus padres.

Tras batir récords con sus éxitos «Teléfono» y «Lo Malo», ahora busca inspiración en este nuevo hogar para componer algunos de sus próximos sencillos. Hace semanas que no se la ve con su compañero de concurso Luis Cepeda ni tampoco se le ha visto por el nuevo barrio de la «triunfita» , lo que indica que entre ellos al menos no hay una relación sentimental pública u oficial. Otra cosa es que se hayan dado un tiempo de reflexión o que hayan decidido mantenerlo en secreto para seguir conservando aunque sea una mínima parcela de intimidad. Por eso en sus últimos conciertos ya no hubo beso al interpretar a dúo «No puedo vivir sin ti», ni siquiera aunque el público lo pidiese a gritos.

Romance fugaz

Otra que es muy celosa de su vida privada es Ana Guerra, su compañera de concurso cuyas citas románticas con Miguel Ángel Muñoz han acaparado las portadas de las revistas. Lo suyo ha sido visto y no visto y es que era de esperar teniendo en cuenta que ahora mismo la cantante no puede distraerse ni dejar que nada la frene de su meteórica y prometedora carrera musical.

Aunque lo han llevado con naturalidad e incluso se había hablado de que se habían ido a vivir juntos, ninguno ha confirmado ni desmentido nada de lo que simplemente viendo las imágenes se podía adivinar. Por eso sorprende que ahora algunas agencias se afanen en vender que la historia se ha terminado y que quien ha puesto final ha sido el actor, del que saldrán imágenes compartiendo mesa con otra conquista en los próximos días. Precisamente a él que le gusta jugar al despiste y desde su relación de seis años con la actriz Manuela Vellés no se le conoce nada serio.

Entrevista polémica

Lo mismo le sucede a Álex Lequio recién llegado a Madrid tras superar los seis primeros meses de tratamiento para vencer el cáncer contra el que ha luchado desde Nueva York y Nueva Jersey apoyado día a día por su madre, la actriz Ana Obregón. Ella ha sido la portavoz de la familia y se ha encargado de relatar sus vivencias en su revista de cabecera.

Una entrevista pagada que le ha supuesto una lluvia de criticas en las redes sociales, pero que cuando uno lee se enternece porque lo que viene a decir es que tras este duro golpe ha renacido una nueva Obregón, menos superficial y entregada al papel de madre y dispuesta a poner toda la maquinaria en marcha para ayudar a los demás. Por eso madre e hijo se han puesto manos a la obra y han elegido la Fundación Caico, una entidad que lucha contra el cáncer infantil y que entre otros objetivos ofrece ayudas socioeconómicas a familias con niños enfermos de cáncer. Están organizando un evento solidario que se realizará en el centro comercial Zielo ( Pozuelo de Alarcón) al que asistirán numerosas celebrities para vender ropa suya. Los detalles los irá dando el joven Lequio.