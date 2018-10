Ana Obregón habla por primera vez de la enfermedad de su hijo La bióloga y actriz desnuda sus sentimientos en una conmovedora entrevista, en la que cuenta cómo han sido todos estos meses en Nueva York, ciudad en la que Álex Lequio recibe tratamiento oncológico

No han sido unos meses fáciles para Álex Lequio que, a sus 26 años, ha tenido que hacer frente a un cáncer. Pero tampoco lo ha sido para sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, que han tenido que ver las secuelas de esta terrible enfermedad en su pequeño.

Han pasado casi siete meses desde que pusieron rumbo a Nueva York para que Lequio recibiese tratamiento oncológico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de la ciudad de los rascacielos, un centro de referencia que estaba dirigido desde 2013 por el oncólogo español Josep Baselga, hasta hace unas semanas que decidió dimitir.

Ahora que la bióloga y Lequio han regresado a España la pasada semana, Obregón ha concedido su primera entrevista, en la que ha relatado el infierno que han vivido durante todos estos meses. «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida», reconoce la actriz en la revista «¡Hola!».

Álex Lequio ha sido muy valiente en todo este tiempo. Ha luchado con uñas y dientes todos estos meses contra esta enfermedad y ha tenido una sonrisa permanente en su cara, demostrando la entereza con la que ha llevado todo: «Al ver su impresionante entereza, me dije: ‘Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo», cuenta la actriz de cómo recibieron el diagnóstico.

Desde ese momento, la vida de Obregón cambió para siempre, como así reconoce: «La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más». Siempre ha sido una madre abnegada y, desde que sucedió, solo ha tenido ojos para él. Dejó todos sus compromisos profesionales para dedicarse únicamente y exclusivamente a él.