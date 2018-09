Actualizado 27/09/2018 a las 08:47

Uno de los platos fuertes de la primera gala de Operación Triunfo 2018, que emitió anoche Televisión Española, era la actuación de Aitana Ocaña, finalista de OT 2017 y una de las artistas más queridas por la audiencia del programa. Aitana visitaba la academia horas antes para compartir con los concursantes algunas de sus experiencias durante el pasado año y ofrecer unos cuantos consejos sobre la vida fuera del concurso. Por la noche, la joven subió al escenario para cantar «Teléfono», el que ha sido su primer single en solitario, y el directo delató su evidente nerviosismo en el plató que le vio nacer como artista. La joven, además, afirmó ante las cámaras que le estaba costando asumir su nuevo rol como persona conocida y que necesitaba tomarse su carrera con tranquilidad.

Consciente de lo ocurrido sobre el escenario de OT 2018, Aitana no dudó en dirigirse a sus fans en Twitter y disculparse por su evidente emoción sobre el escenario. «Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo», dijo en tuit. Con «superarlo», Aitana se refería a sus problemas para desvincularse emocionalmente de la academia de Operación Triunfo. «Soy a la que más le está costando todo esto», había confesado a los chicos durante la mañana.

Las disculpas de Aitana no quedaron en un simple tuit y la joven decidió escribir una carta a sus seguidores a altas horas de la madrugada en la que explicaba sus sentimientos. «Mañana a lo mejor borro esto, abrirse a la gente que te apoya nunca viene de más», avanzaba. En la misiva, de seis páginas, Aitana escribe entre otras cosas que «no sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza... Sé que la profesión a veces requiere un saber estar», explica. La cantante, además, no ha dudado en explicar los motivos por los que ha dejado de compartir su vida privada a través de sus perfiles en redes sociales. «No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta... sé que yo tenía que tenerlo claro y os prometo que lo tengo, muy muy claro, solo digo que lo proceso todo poco a poco. Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío», relata.

«No voy a dejar de luchar, de quererme, de superarme»

Del mismo modo, Aitana reconoce que sus fallos son parte de su aprendizaje como artista, un camino en el que acaba de iniciarse y que, destaca, quiere disfrutar. «Es bonito saber que todo lo que siento haber hecho mal en un pasado lo voy a ir aprendiendo e mi largo camino porque estoy dispuesta a superarme cada día un poco más, aunque me caiga y me caiga todas las veces que hagan falta. Las heridas son signo de guerra y eso demuestra que quise luchar».

Para concluir su alegato, la intérprete de «Teléfono» afirma en su carta que «no voy a dejar de luchar, de quererme, de superarme (...) No me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más». Y culmina con un aviso a los fans que no estén dispuestos a seguir con ella este lento camino. «Si pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje y disfrutar de lo bonito que me está dando ese camino», destaca.

Aquí puedes leer la carta completa:

Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo. pic.twitter.com/K1LS8n4NSi — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018