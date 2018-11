Miley Cyrus pierde su casa en los incendios de California

Los incendios que están asolando California están demostrando que al fuego no lo para ni el dinero ni la fama. Muchos rostros conocidos como Raquel del Rosario o las hermanas Kardashian han tenido que ser desalojados y otros tantos han perdido sus casas. Es el caso de Gerard Butler y de Miley Cyrus, quien afirma estar «devastada».

La artista ha confirmado en Instagram que su mansión de Malibú se ha visto reducida a las cenizas. «Estoy devastada por los incendios que setán arrasando mi vecindiario. Mi casa ha desaparecido, pero no las memorias que tengo allí junto a mi familia y mis amigos», escribió la joven en Twitter.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for