Kanye West, marido de Kim Kardashian, habla abiertamente de su trastorno bipolar El cantante asegura que hay que cambiar la forma en la que se trata a los pacientes que padecen esta enfermedad

Kanye West, el marido de Kim Kardashian, se ha abiert en canal y ha hablado sobre el trastorno de bipolaridad que padece. «Es un problema de salud que va asociado a un gran estigma y, en consecuencia, a la gente se le permite decir cualquier cosa al respecto y discriminarte en base a ello», exponía el rapero en una de sus entrevistas más sinceras para el programa estadounidense «My Next Guest Needs No Introduction».

El cantante, durante la conversación con el presentador David Letterman, hizo referencia a los problemas mentales que padece desde hace dos años y que en alguna ocasión le llegaron a ingresar en un centro psiquiátrico. De hecho, en 2016 se vio obligado a cancelar su gira para poder tratarse. «Si no tomas la medicación todos los días para mantenerte en un estado adecuado, tiene la posibilidad de agravarse y puede llegar el punto incluso de tener que ingresar en el hospital», explicaba West en la entrevista, según recoge «Entertainment Today», que ha tenido acceso a un adelanto del programa.

El artista ha confesado cómo en ocasiones tiene una paranoia que le lleva a pensar que todo el mundo quiere matarle o conspirar contra él. El marido de la estrella televisiva ha explicado que uno de los motivos que le ha llevado a compartir su problema es, en parte, para que los centros médicos cambien la forma que tienen de tratar a estos enfermos. «Hay un momento en el que deciden reducirte: te atan a la cama, te drogan y te separan de todas las personas que conoces», detalla.

Sin embargo, el rapero dijo que en parte se alegra de haber experimentado esa situación, pues de esta forma podrá hacer algo al respecto para cambiarla: «Cuando te encuentras en ese estado, necesitas tener a tu lado a alguien en quien puedas confiar. Es cruel y primitivo que se actúe de esa manera con los enfermos».

Además, West asegura que la bipolaridad es un problema de salud que tiene un fuerte estigma y que las personas que no lo sufren discriminan a aquellos que la padecen: «Esto es como quien se tuerce el tobillo. Si alguien tiene un esguince no vas a hacer que corra. Sin embargo, con nosotros, una vez nuestra cabeza llega a este punto, los demás hacen todo lo posible para empeorar las cosas».

El artista, no obstante, también quiso poner un toque de humor en la entrevista y, bromeando, aseguró que el éxito que tiene y todas sus creaciones son en parte gracias a su locura: «Si quieres estas ideas locas, estas etapas locas, esta música loca y esta forma loca de pensar, existe la posibilidad de que seas una persona loca».