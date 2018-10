Kanye West se cambia el nombre: «Soy Ye»

Kanye West es un hombre dinámico en su fluida extravagancia y lo ha vuelto a demostrar con el anuncio de su cambio de nombre. A partir de ahora responderá al nombre de Ye y también ha cambiado de nombre su cuenta en Twitter. «Soy Ye», anunció «la persona conocida oficialmente como Kanye West».

Kanye West, o mejor dicho, Ye, anunció el cambio de nombre poco antes de su aparición en el programa de televisión «Saturday Night Live» de NBC, donde apareció disfrazado como una botella de agua con su compañero rapero Lil Pump, dejando a los fanáticos atónitos en las redes sociales.

El artista, por otro lado, reiteró su intención de postularse como candidato presidencial en 2020 (Ye presidente, entendemos) y continuó apoyando a Donald Trump, algo muy singular en el gremio de raperos afroamericanos.

De hecho, en una foto de las últimas horas, el rapero ha tuiteado una foto con una gorra con el lema de campaña de Trump en el que se puede leer «Make american great again», algo que ha sido saludado a su vez tras su aparición televisiva por el propio presidente de Estados Unidos.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge!