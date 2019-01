Kim Kardashian y Kanye West amplían la familia con su cuarto hijo La pareja ha vuelto a recurrir a la gestación subrogada debido a la enfermedad que padece la empresaria

Kim Kardashian y Kanye West esperan para 2019 hacer más numerosa su familia numerosa. Según la revista «People», la pareja está esperando su cuarto hijo a través de gestación subrogada. Una noticia que llega apenas un año después del nacimiento de Chicago West, la hija menor de la pareja, nacida por el mismo método.

Ya en agosto, una fuente cercana a la paerja comentó que estaban pensando tener su cuarto hijo, aunque «todavía no hay nada seguro». Parece que finalmente se han decidido a dar el paso, y lo harán junto a la misma mujer que llevó a su tercer hijo y que prefiere mantenerse en el anonimato.

«Ya antes de que Chicago naciera, Kim le preguntó sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé», asegura esa fuente. De hecho, se podrá ver en un episodio de la nueva temporada de «Keeping Up with the Kardashians», siguiendo la tónica de la familia de mostrarlo todo en su programa.

Será el próximo 15 de enero cuando se celebre el primer cumpleaños de Chicago, en cuyo cuidado, así como en el de North y Saint, está volcada la empresaria, a quien definen como «una madre muy práctica». «Se levanta para todo, incluso en medio de la noche, especialmente durante la primera semana. Para ella es realmente importante para sentirse unida al bebé», aseguran.

Tras el nacimiento de Saint, Kim Kardashian anunció que no podría gestar más hijos debido a la enfermedad que padece, que derivó en problemas tanto en el embarazo de North como en el de Saint. De hecho, los médicos avisaron a la celebritie que, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro tanto su vida como la de los pequeños.