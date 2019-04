Instagram El mensaje de Nagore Robles a todos los que critican su condición sexual Con motivo del día de la visibilidad lésbica, la colaboradora ha compartido una imagen con su Sandra Barneda besándose

ABC Madrid Actualizado: 28/04/2019 00:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tanto Sandra Barneda como Nagore Robles suelen mantener su vida privada en secreto, pues siempre se ha guardado como un tesoro sus vida fuera de los platós de televisión. Aunque las televisivas no han podido evitar que alguna información, como la relación que ambas mantienen desde hace años.

Desde que se descubriese, ambas no han dudado en dar a conocer lo felices que están la una al lado de la otra, publicando en sus redes sociales numerosas fotos de ambas.

Esta semana, con motivo del día de la visibilidad lésbica, Nagore Robles ha compartido una imagen de ambas besándose, con un mensaje a todas las personas que les hacen comentarios despectivos. «Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena p*lla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar. Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y f*llamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir», y añade: «No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar».

Y finaliza declarando su amor a su pareja Sandra Barneda: «Estoy enamorada de ti y de tu alma».