Actualizado 29/03/2019 a las 16:22

Después de varios años en el medio catódico, Sandra Barneda deja la televisión, pero no las cámaras. Cambia de canal, porque nunca ha podido hacer lo que realmente le gustaba, pero no desaparece: a partir de ahora se podrá ver a la presentadora en YouTube, a partir de las 20.00 horas, en un canal que ya cuenta con más de seis millones de suscriptores.

La periodista, que presentó en 2009 en Telecinco el polémico programa «De buena ley», no se muerde la lengua en la presentación de su canal de YouTube, y señala directamente las causas de su carpetazo a la televisión. «Nunca me han gustado las imposiciones, nunca me han gustado que me dijeran lo que tenía que hacer», ha aclarado en la plataforma.

Como está «harta de pasar de puntillas por las cosas», Sandra Barneda, que se define como «feminista, lesbiana y de izquierdas», se ha plantado. De hecho, este año ni siquiera ha presentado los Debates de GH Dúo y los Última Hora, cuando eran los programas satélite del reality estrella de Telecinco que siempre le correspondían. «No he podido dirigir y hacer lo que quiero en televisión, así que me hago youtuber», asegura.

«Estoy aquí porque me apetece comunicarme desde otro lugar y porque hablemos o no hablemos, hablarán de nosotras», ha dicho Barneda, afirmando que lo de YouTube «es como volver a la radio, cuando el miedo no existía, ni tampoco las consecuencias, ni las llamadas por teléfono, cuando solo existían los sueños».