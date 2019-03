Youtube Sandra Barneda no se esconde: «Soy mujer, feminista y lesbiana» Es una de los referentes en televisión, veterana como presentadora en realities como «Supervivientes» o «Gran Hermano» y ahora ha decidido abrir su propio canal de Youtube

A pesar de que Sandra Barneda suele mantener su vida privada en secreto, pues siempre se ha guardado como un tesoro su vida fuera de los platós de televisión. Aunque no ha podido evitar que alguna información sobre su vida privada saliese a la luz, así se descubrió su relación con Nagore Robles, y desde ese momento la presentadora no ha dudado en dar a conocer lo feliz que es al lado de la colaboradora de televisión publicando en sus redes sociales numerosas fotos de ambas.

Es una de los referentes en televisión, veterana como presentadora en realities como «Supervivientes» o «Gran Hermano» y ahora ha decidido abrir su propio canal de Youtube: «Nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer, no me gustan las imposiciones», ha dicho durante su presentación oficial, en la que ha dejado claro qeu no tiene pelos en la lengua y que tiene las cosas claras en la vida: « Soy mujer, feminista, lesbiana, de izquierdas, curiosa, amante de lo que quiero y, sobre todo, de la vida».