Instagram Lluvia de críticas a Chabelita acusada de «mala madre» en comparación con su ex Alberto Isla La función de la televisiva como madre se ha vuelto a cuestionar después de que su ex colgase una imagen suya junto al pequeño en su perfil de Instagram

Desde que Chabelita se convirtió en madre hace cinco años, a la hija de Isabel Pantoja se le ha cuestionado más que nunca. Se ha puesto en duda su papel como madre debido a la poca presencia en la vida de Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla. Lo que ha provocado una oleada de críticas por parte de sus seguidores, que le acusan de ser mala madre por no prestar la suficiente atención y preocuparse más por el trabajo que por los cuidados del pequeño.

Unas críticas que se intensificaron aún más las pasadas Navidades cuando se descubrió que la hermana de Kiko Rivera no acudió a la actuación de Navidad de su hijo. «Tenía una cosa muy importante en Madrid», intentó excusarla en plató su exniñera Dulce. Según ella, la función era a una hora muy mala, e Isa no tenía billetes para venir, aunque esa misma noche fuese descubierta saliendo de fiesta.

Esta semana, la función de la televisiva como madre se ha vuelto a cuestionar después de que su ex colgase una imagen suya junto al pequeño en su perfil de Instagram. «Gracias a Dios que tiene a este hombre este niño porque lo de la madre es de vergüenza. ¿Por qué no le dan la custodia de una vez? ¿Se está aprovechando del apellido? Vergonzoso. Los niños crecen y pedirán explicaciones. Para entonces, ojalá tu hijo sepa tu paradero, porque no lo sabes ni tú misma», «Con un padre como tú no le hace falta una madre como la que tiene. Lo siento, no me gusta hacer este tipo de comentarios» o «¿El ñiño cuando ve a su madre?», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Alberto Isla junto a su hijo Albertito - Instagram

A pesar de que hace un mes, Chabelita Pantoja dejó de lado su apretada agenda y se trasladó al Puerto de Santamaría, en Cádiz, para celebrar el cumpleaños de su único hijo, la hija de la tonadillera sigue sin conseguir una buena imagen como madre para la opinión pública, a pesar del carísimo y polémico regalo que le hizo al pequeño -una Nintendo Switch (más de 300 euros) y dos juegos para que pueda disfrutarla-.