Gonzalo Miró se pronuncia sobre la guerra entre sus ex, Amaia Montero y Malú

«Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto». Con ese tuit, Amaia Montero revolucionaba Twitter este martes, tras publicarse una entrevista a Malú en la que la coach de «La Voz» se refería a su compañera de profesión en los siguientes términos: «¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?».

Montero no quiso dejar pasar las palabras de Malú, llevando su enfado a Twitter. «A la #victoriasecret de Malu, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú», escribió furiosa. El enfrentamiento entre ambas se convirtió en lo más seguido de la red social, donde los usuarios no tardaron en recordar que tienen en común más de lo que podría parecer: ambas tuvieron un noviazgo con Gonzalo Miró.

El tertuliano deportivo ha sido una de las personas más buscadas desde entonces y nada de sabía de él hasta ayer, durante décimo aniversario de la fundación Emilio Moro durante el cual los periodistas no han perdido la oportunidad de preguntarle sobre la guerra entre sus dos exnovias. «Ya me he enterado de que en estas últimas 48 horas han pasado cosas. Obviamente, conozco a las dos a la perfección y me parecería un error por mi parte y me parecería un error mostrar mi opinión, sería llevar gasolina a la hoguera», ha afirmado evitando posicionarse. «Ya he tenido demasiado que ver en esta historia. Tengo mi opinión pero si la doy voy a incendiar todo un poco más. He hablado con ellas y lo que he tenido que transmitir lo he hecho, pero sin meterme en medio», ha sentenciado.