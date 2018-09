Guerra abierta entre Amaia Montero y Malú: «Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto» La ex vocalista de «La Oreja de Van Gogh» ha contestado a unas declaraciones de su compañera, quien aseguró en una entrevista que «chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan»

ABC

Actualizado: 25/09/2018 22:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las declaraciones las carga el diablo, y Malú se ha enterado esta semana. La coacha de «La Voz» concedió una entrevista en la que abordaba el machismo en la industria musical y refleja los constantes ataques han sufrido varias cantantes por su físico. Y entre los ejemplos contaba a Amaia Montero.

Durante la entrevista en «El Español», Malú explicó que en el mundo de la música no todas las mujeres están cuestionadas por su aspecto físico, su edad o su ropa: «A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?».

Una día a la que volvía más adelante, mencionando también el cambio físico de Tania Llasera: «Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36».

Uno podría pensar que sus palabras serían agradecidas por la ex vocalista de «La Oreja de Van Gogh» como un apoyo en uno de sus años más difíciles. Pero no. Montero no se lo ha tomado así, sino que ha acudido a Twitter para responder a Malú muy enfadada.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Malú no ha contestado al mensaje de Montero, pese a que tiempo después ha publicado varios tuits. Quienes si lo han hecho han sido algunos de los seguidores de ambas cantantes, quienes aclaraban que quizá Amaia había malentendido a su compañera, mientras otros acusaban a Montero de querer protagonismo, a lo que ella respondió de lo más resuelta con otro mensaje.

Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018