El «annus horribilis» de Amaia Montero: los titulares por los que podría dejar la música Unos enigmáticos tuits de la cantante han puesto en guardia a sus seguidores, preocupados por su posible retirada tras un año plagado de polémicas

Dos tuits. Eso ha sido todo lo que ha necesitado Amaia Montero para alarmar a sus seguidores, quienes se preguntan si la artista está a punto de retirarse. Por el momento, la cantante no ha aclarado qué fin perseguían los mensajes, pero lo cierto es que su 2018 ha sido un año difícil, en el que Montero ha protagonizado las más diversas polémicas.

Ya en enero, cuando presentaba su último trabajo, «Nacidos para crecer», Montero empezó a protagonizar titulares por algo más que sus canciones. Entonces, el cambio físico de la cantante, que mostraba en Instagram su esbelta silueta, fue de lo más aplaudido por sus fans.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Sin embargo, meses más tarde, cuando Montero se subía al escenario de los premios Cadena Dial con un mono naranja y la melena rubia al viento, todo cambió. No fueron pocos los que destacaron su cambio físico, algo que hizo mucho daño a la artista, quien aseguró sentirse «decepcionada» porque «el 8M se decía que no había que valorar solo a las mujeres por su físico».

«Salieron algunos médicos en revistas, diciendo lo que me había hecho e incluso un presupuesto de todo lo que me había costado... no es cierto, es mentira pero aunque fuese cierto, ¿y qué más da lo que yo me haga?», lamentaba en el programa de Toñi Moreno.

Quejas por sus conciertos

«Un recital de gallos y desafines», «vergonzoso, lamentable, patético», «bochornosa». Así calificaron los asistentes a un concierto de Amaia Montero en junio toda su actuación. Varios vídeos corrieron por las redes como la pólvora en los que se veía a la cantante con algunos problemas para mantenerse en el escenario, unos problemas que ella explicó se debían a las medicinas que estaba tomando.

Una vez más y haciendo gala de su valentía, Montero volvió a ponerse ante el público, esta vez en el programa «Bailando con las estrellas», para demostrar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza vocal. Sin embargo, volvió a ser atacada porque, según algunos espectadores del programa, no vocalizaba y no tenía la misma voz. «¡Qué pena, Amaia Montero! Cómo ha perdido vocalmente.... Una lastima» y «no se le entiende nada de nada» son algunos comentarios que circularon por Twitter.

Montero ha lamentado tras estos episodios ser atacada e incluso acosada en las redes sociales, con insultos y comentarios vejatorios. Unos ataques para los que cuenta con la defensa de sus fieles seguidores, quienes están espectantes ante cuál puede ser el anuncio que Amaia quiere hacer en Twitter.