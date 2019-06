La decisión de Victoria Federica que ha disgustado a la infanta Elena La nieta de Don Juan Carlos y Doña Sofía, que recien acaba de estrenar su mayoría de edad, mantiene una relación desde hace años con el torero Gonzalo Caballero

Recién estrenada la mayoría de edad, la hija pequeña de la infanta Elena (55) y Jaime de Marichalar (56), Victoria Federica (18), ha decidido dar un importante paso en la relación que mantiene desde hace años con el torero Gonzalo Caballero. Y es que la nieta de los Reyes eméritos podría estar plantándose irse a vivir con el joven a un céntrico apartamento de la capital, según ha confirmado este sábado una confidente anónimo al programa «Socialité».

Esta precipitada decisión de mudarse con su novio podría no haberle gustado demasiado a la infanta Elena, provocándole un enorme disgusto -e incluso enfado-. Esta misma fuente anónimo asegura que se produjo una tensa discusión entre madre e hija a raíz de esta iniciativa ya que, la hermana mayor del Rey estaría harta de la constante actitud desafiante y rebelde de la joven de 18 años, la cual recuerda a la que también tenía su hermano mayor Froilán (20), que tantos escándalos ha protagonizado en los medios.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que la infanta y su hija menor se enzarzan en una pelea. Hace unos cuantos meses, tal y como explicó Paloma Barrientos en «Vanitatis», la ex mujer de Jaime de Maricharlar se enfadó con su hija por su hora de llegada. «Haces lo que quieres. Has llegado a las siete de la mañana y me tienes harta. Esto se va a acabar», le dijo supuestamente Doña Elena a su hija adolescente en público.

Una veraniego plan

Para sobrellevar la ola de calor que asola la capital estos días, la pareja optó por disfrutar de un romántico plan: una cita en el autocine del RACE de Madrid, donde pudieron ver el último estreno de Disney Pixar, «Toy Story 4». Para ello, escogieron la sesión de las 22:30 horas.

Captura de pantalla del perfil de Instagram de Gonzalo Caballero. - Instagram

Un sencillo pero divertido plan en el que los jóvenes no estuvieron solos, sino en compañía de Rocío Laffón, una de sus amistades en común, con quien se le ha visto a Victoria Federica numerosas veces.