Cumbre de personalidades y famosos en la gran noche de los Premios Sesderma El laboratoria valenciano celebra sus 30 años reconociendo la trayectoria profesional de grandes mujeres

Cumplir 30 años en la vanguardia de la dermocosmética merece una gran fiesta, así como el reconocimiento a algunas mujeres que han hecho historia en nuestro país. Es la premisa que siguió el fundador y presidente de Sesderma, el doctor Gabriel Serrano, a la hora de celebrar la historia de éxito del laboratorio valenciano, fundado en 1989 con el objetivo de ofrecer soluciones dermatológicas para el bienestar de la piel y la salud; y tras abrir en 1978 su clínica en Valencia.

Desde entonces y hasta ahora, median la internacionalización de la compañía, con presencia en más de 80 países y 22 filiales repartidas por todo el mundo -además de estar en China, es la dermocosmética española con mayores ventas en Europa-, así como una larga nómina de premios.

Por todo ello, y para devolver el reconocimiento recibido por las mujeres, principales usuarias de los productos de Sesderma y parte fundamental de la estructura de la empresa -suponen el 73 por ciento de los profesionales que trabajan en ella, incluyendo el equipo directivo-, el laboratorio hizo coincidir la pasada noche del jueves su cumpleaños con la I Edición de los Premios Mujer a destacadas figuras de la música, la ciencia, la literatura, las artes, el deporte, el cine, la empresa, la comunicación o la gastronomía. Más de 600 invitados acudieron a la Plaza de Las Ventas de Madrid, donde antes de comenzar la cena sonaron los primeros compases del himno de Valencia.

Una noche muy emotiva

Entre las homejeadas, destacaron India Martínez y Paloma San Basilio, quien recibió el galardón de la mano de su gran amigo José Sacristán. También recogieron su galardón la escritora Rosa Montero, la periodista Ana Rosa Quintana, la chef Susi Díaz, la cineasta Arantxa Echevarría y la guionista Laura Caballero. Científicas e investigadoras como Marisol Soengas y Pilar Mateo completaron la foto de familia junto a la empresaria Cristina Colonques (directiva de Porcelanosa), Laura García Marcos (fundadora de la ONG «El sueño de Vicky»), la doctora china Margaret Chen, la doctora Lola Bou, la farmacéutica Carmen Peña y la médico estética Petra Vega.

Begoña Trapote, el doctor Gabriel Serrano y Alejandra Conde

El momento más emotivo de la noche llegó cuando los condutores de la gala -Cristina Tárrega, Javier Sardá y Jordi González-, anunciaron el premio póstumo a la deportista Blanca Ferández Ochoa. Tras un vídeo recordando su carrera, que conmovió a muchos de los invitados, recogieron el galardón su hijo, David Fresneda, y su hermana, Lola Fernández Ochoa. «Como hijo, todo premio hacia ella será poco», dijo emocionado, después recibió un cálido aplauso de todos los presentes, entre ellos Alejandra Conde, Pastora Vega, Lourdes Montes, Claudia Osborne, Paloma Lago, Cristina Pedroche, Mabel Lozano o Belinda Washington.

David Fresneda y Lola Fernández Ochoa, hijo y hermana de Blanca - Belén Díaz

No se perdieron la fiesta de Sesderma destacadas personalidades del ámbito social, cultural, artístico y empresarial, como Cristina Yanes, Isabel Junot, José Moro, Rocío Therry, Óscar Hígares, Begoña Trapote y Finito de Córdoba. La gran estrella de la noche fue Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo llegó directa desde Milán para la fiesta en el jet privado del futbolista y volvió a Turín al terminar la fiesta, aunque pudo disfrutar de las interpretaciones de Luz Casal y Rosario.

Georgina Rodríguez llegó directa desde Milán - Belén Díaz

Actitud positiva

Durante la cena, el doctor Gabriel Serrano señaló a ABC que estaba «muy feliz» porque Sesderma «fue un sueño que comenzó hace 30 años y acabó siendo una realidad». «Para mí el 'no' no existe, y con esta actitud es como ha podido salir adelante Sesderma. Cuando empezamos, los augurios para la empresa eran realmente tristes, nos decían que no duraríamos ni seis meses. Esta noche se demuestra que Sesderma va a ser eterno», apuntó.

Y es que, además de su positivismo, para conseguir posicionar los laboratorios como una de la compañías españolas más importantes en el mundo en su sector, -disparando en cuatro años su facturación un 21 por ciento-, el doctor Serrano no ha dejado nunca de innovar. Con el lema «Sesderma escucha tu piel», desde 2008, ha invertido en I+D+I para lanzar nuevos productos y en nuevas líneas de investigación.