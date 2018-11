Chris Zylka y Paris Hilton, guerra abierta por el «millonario» anillo de compromiso Tras poner punto final a su relación, el actor ha pedido a la empresaria que devuelva la joya, de dos millones de dólares

No es fácil decidir qué hacer con el anillo de pedida cuando el compromiso se rompe. Hay quien se lo queda, hay quien lo devuelve y hay quien pelea hasta el final por él. Y en eso están ahora Paris Hilton y su ex, Chris Zylka.

Según publica «Page Six», el actor no ha dudado a la hora de pedirle a la empresaria que le devuelva la joya, valorada en dos millones de dólares y diseñada por él. Sin embargo, Hilton no tiene entre sus planes devolver el anillo a su ex, ya que, parece ser, Zylka no pagó por la joya, sino que fue un regalo del joyero Michael Greene, amigo de Hilton.

Lo cierto es que, tras conocerse su compromiso el pasado mes de enero, fueron muchos los que se sorprendieron del valor del anillo, con un diamante pera de 20 quilates, ya que si bien Hilton tiene una fortuna estimada en los 300 millones de dólares, la de Zylka apenas llega a los cuatro millones.

La ruptura de la pareja no ha sorprendido a los amigos de Hilton, quienes aseguran que ella «llevaba tiempo sin ser feliz a su lado, ya que siempre tenía que pagarlo todo. Era demasiado buena para él». De hecho, han apuntado que la diferencia económica entre ambos podría haber sido uno de los motivos de la ruptura.