Glovo y otras plataformas piden que se reconozcan a los «riders» como autónomos y otras cuatro noticias

1. Las plataformas digitales piden que la ley reconozca a los «riders» como autónomos. Las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio pretenden que la legislación reconozca como autónomos a los «riders» (repartidores) con los que operan. Adigital, la patronal de compañías como Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart ha reclamado este martes que el Gobierno reforme la ley que regula el trabajo autónomo para que estos trabajadores queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

2. El TC avala por unanimidad la «lista Falciani». El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad que la obtención de datos bancarios de la lista Falciani no vulneró derechos fundamentales. Los magistrados han desestimado así el recurso de amparo interpuesto por uno de los afectados que fue condenado a tres años de prisión y multa como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública (defraudación fiscal por eludir el pago de tributos).

3. Inditex vende en cinco años un 29% más en España sin abrir nuevas tiendas. Inditex crece en España sin añadir nueva superficie comercial. El gigante textil gallego incrementó en los últimos cinco ejercicios un 29% sus ventas hasta llegar a los 4.557 millones de euros en 2018. Los datos muestran para el presidente del grupo, Pablo Isla, «la salud de la evolución de la compañía», que a nivel global tuvo un crecimiento del 56%» en el último lustro. Isla ofreció esta mañana los datos en la junta de accionistas celebrada en la sede de Arteixo (La Coruña).

4.Calviño no descarta la implantación unilateral de la «Tasa Google» en España si no hay acuerdo en Europa. La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el Ejecutivo no descarta implantar de forma unilateral la denominada «Tasa Google» o el impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo si no hay acuerdo dentro de la UE y a nivel internacional. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras la inauguración de DigitalES Summit 2019.

5.Telefónica pide una política regulatoria que haga sostenible para el sector el salto digital. Los retos que supone la digitalización, el estado de las infraestructuras de telecomunicaciones en España o los desafíos futuros del mercado de trabajo son algunas de las materias que ha abordado hoy el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, durante su intervención en la segunda edición del DigitalEs Summit, organizado por la asociación española para la digitalización DigitalEs.