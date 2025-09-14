El ocio también tuvo su espacio durante la Globe 40 en Cádiz

La Regata Globe 40 no ha sido únicamente un acontecimiento deportivo. Con esta competición se ha vuelto a poner a Cádiz en el foco por las actividades paralelas que durante la semana se han ido celebrando en la capital gaditana al abrigo de la Globe 40.

El ambiente ha sido extraordinario y este domingo se pudo comprobar una vez más durante el día de la gran salida de la regata en La Tacita de Plata. Y es que desde primera hora se animó el público, que no se quiso perder el inicio de una prueba histórica que dejó unas estampas para el recuerdo.

Durante estos días por el paseo marítimo del barrio de Astilleros han desfilado numerosas personas atraídas por las embarcaciones de la regata y la programación paralela prevista por el Ayuntamiento de Cádiz. Todo un éxito.

Cádiz ha vivido con intensidad el paso de la Globe 40. NACHO FRADE

Una agenda muy estudiada en la que había desde exhibiciones de rescates de Salvamento Marítimo hasta actuaciones de las agrupaciones de la cantera pasando por talleres medioambientales, espectáculo de drones, conciertos musicales o actuaciones carnavalescas. De todo y para todos.

Cádiz se abre a la náutica con todo. Y todo ello con una nueva llegada de SailGP a principios del mes de octubre.