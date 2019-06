El precioso e inédito gesto de deportividad en un partido de tenis

En el tenis, por norma general, suele imperar la deportividad entre los jugadores. Hay rivalidad, claro, pero también muy buenas relaciones, entendible porque comparten muchísimas semanas juntos en el circuito y horas en pista. Sin embargo, llega desde Halle un precioso gesto en el duelo entre Pierre-Hughes Herbert y Sergiy Stakhovsky que está dando la vuelta al mundo.

Con 5-1 en el primer set a favor de Stakhovsky, Herbert realiza un servicio potente que se canta fuera. La bola es muy justa, pero el francés ya ha gastado las tres opciones de ojo de halcón, así que no sirven de nada sus quejas. Como está convencido de que la pelota ha entrado, le pide a su rival, que alberga dudas, que solicite la intervención de la máquina para dilucidar si entra o no ese servicio.

Stakhovsky, con una deportividad tremenda, accede y, efectivamente, el ojo de halcón demuestra que ese golpe es bueno y que el punto es para Herbert, protagonizando una gran ovación en la grada. Ese set se lo lleva Stakhovsky, pero el galo remonta y vence un duelo muy apretado.

"Can you challenge for me?!" 😂



Gotta love this between @Stako_tennis & @p2hugz#NoventiOpen19pic.twitter.com/fnx3VHq16O