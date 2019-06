Los franceses Benoit Paire y Jo-Wilfried Tsonga arrancaron una ovación a la grada con un curioso intercambio de voleas. Lo peculiar del asunto es que no lo hicieron con sus raquetas sino que emplearon para ello sus pies, demostrando que tienen toque y cierto gusto por el fútbol ademá de un sano sentido del humor.

Sucedió en el torneo de Halle cuando el primero de ellos perdió la raqueta en un saque. Lejos de parar el juego o no luchar por la pelota, Paire siguió jugando cuando Tsonga le devolvió la pelota... pero lo hizo con el pie.

Entre las ovaciones del público y las risas de los comentaristas de televisión ambos se siguieron divirtiendo unos segundos, hastq eu Paire se atrevió incluso con una acrobática media tijera...

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 😂 pic.twitter.com/OF9s18HnEj