Mutua Madrid Open Estreno arrollador de Federer en la Caja Mágica El suizo deleita a una abarrotada pista central con una aplastante victoria sobre Gasquet por 6-2 y 6-3

Era el aliciente del torneo, el regreso de Roger Federer a la tierra batida, y en el Mutua Madrid Open. Y el suizo no ha decepcionado en su estreno. Arrollador en su primer encuentro en la Caja Mágica contra un mermado Richard Gasquet que apenas le duró una hora. 6-2 y 6-3 para comenzar su semana madrileña.

Desde 2015, Federer no pisaba la tierra batida madrileña, por eso, en la sesión de noche, el Estadio Manolo Santana se llenó hasta la bandera para darle la bienvenida de nuevo. Y no, no se ha olvidado de deslizarse por la arena. Encantado con el recibimiento y esperando ganar ritmo y adaptación con vistas a Roland Garros, desplegó un tenis efectivo y con puntos cortos.

En poco más de veinte minutos atrapaba el primer set. Y en menos de media hora, el segundo. Poco pudo hacer el francés ante los servicios del suizo y sus constantes cambios de ritmo con dejadas imposibles de responder.

El campeón de Madrid en 2006, 2009 y 2012 se ganó con clase y aplausos el pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará con el ganador del duelo Monfils-Fucsovics. Será el jueves cuando el número 3 del mundo vuelva a iluminar la Caja Mágica.