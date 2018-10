Real Madrid El reproche de Sergio Ramos a Casemiro El centrocampista brasileño criticó duramente la actuación del equipo en el clásico frente al Barcelona

El partido acababa de concluir y la decepción estaba más que presente en los jugadores del Real Madrid. Una de las caras visibles de esa frustración fue Casemiro. El centrocampista del conjunto blanco se mostró muy autocrítico con la actuación de su equipo en el partido frente al Barcelona.

«La imagen que hemos dado no ha sido buena, es un reflejo de la temporada. No es solo una cuestión de actitud, es todo. No podemos hablar solo del entrenador. Los jugadores somos los culpables porque nosotros somos los que damos la cara en el campo. Todos lo estamos haciendo mal», aseguró el brasileño nada más concluir el choque del Camp Nou.

Las declaraciones del mediocampista no fueron del agrado de Sergio Ramos: «Es inoportuno opinar de esa manera. No hay que señalar a nadie, todos podemos dar un poco más. A veces la culpa es de los jugadores», señaló el capitán madridista.

No se quedó ahí el zaguero, pues también opinó sobre la posibilidad de que Antonio Conte, con su fuerte personalidad, sea el próximo entrenador del Real Madrid: «Yo siempre he tenido una relación muy buena con todos los entrenadores. El respeto se gana no se impone. En numerosas ocasiones, la gestión de vestuario es más importante que la calidad técnica».