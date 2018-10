Barcelona - Real Madrid Lopetegui: «Tengo fuerza para seguir dirigiendo a este equipo» El entrenador del Real Madrid ha valorado la actuación de su equipo en el partido frente al Barcelona y su futuro en el banquillo blanco

Al término del encuentro entre Barcelona y Real Madrid, el entrenador Julen Lopetegui ha atendido a los medios de comunicación para valorar la actuación de su equipo en el Camp Nou.

«En la segunda parte el equipo ha estado mejor, nos hemos metido en el partido con situaciones claras. Al final han venido más lesiones. El tercer gol ha acabado con nuestras ilusiones. El castigo es excesivo. El resultado no refleja la realidad del partido».

Lopetegui también ha respondido a las cuestiones sobre su futuro fuera del banquillo del Real Madrid. «Yo estoy triste, como el vestuario. Es un palo duro, pero pienso que es reversible. La confianza va a ir creciendo. El equipo tiene vida. Estoy triste pero tengo fuerza para seguir dirigendo a este grupo. No tengo que hacer ningun reproche a nadie. Ahora en mi cabeza está levantar al equipo. Creo en este equipo y ahora todos estamos tocados. Me toca asumir todo y mejorar a este grupo para hacerles creer que tienen futuro. Las dinamicas terminan alguna vez y creo que el equipo dará otra cara»

Por su parte, Casemiro también ha analizado el encuentro que ha realizado su equipo. «La imagen que hemos dado no ha sido buena, es un reflejo de la temporada. No es solo una cuestión de actitud, es todo. Tenemos que correr, trabajar y pelear más. Es lo que exige este club, hay que dar el máximo. Ahora hay que tener tranquilidad, sabemos que no estamos bien y no podemos hablar solo del entrenador. Los jugadores somos los culpables porque nosotros somos los que damos la cara en el campo. No estamos jugando bien y tenemos que mejorar. Todos lo estamos haciendo mal», ha afirmado.

Sergio Ramos: «Es una derrota jodida. Hay que felicitar al Barcelona por el partido. Nos toca sufrir, estar unidos y pasar pagina. Siempre he dicho que no es una decisión mía que siga Lopetegui. Veremos lo que pasa en las próximas horas, pero los jugadores están a muerte con el entrenador. Nosotros tenemos que esperar, no sabemos nada. Tenemos que reflexionar y reaccionar. No hay que señalar a nadie, todos podemos dar un poco más. A veces la culpa es de los jugadores. He ganado ligas más difíciles. Cabeza alta, la clave del éxito es el trabajo. El Madrid nunca se da por vencido. Yo siempre he tenido una relación muy buena con todos los entrenadores».

El capitán del Real Madrid fue preguntado sobre la posibilidad de que Antonio Conte sea su próximo entrenador, y sobre su mano dura: «El respeto se gana no se impone. En numerosas ocasiones, la gestión de vestuario es más importante la calidad técnica».