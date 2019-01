Mercado de fichajes Eriksen se aleja del Madrid El futbolista danés confirma que está en negociaciones con el Tottenham para renovar su contrato

S. D. | EFE

@abc_deportes Actualizado: 09/01/2019 18:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham Hotspur, espantó los rumores que le relacionan con el Real Madrid y confirmó que está en conversaciones con el equipo londinense para renovar su contrato.

La unión entre el danés y el Tottenham termina en 2020 y varios medios han reportado en las últimas semanas el interés del Real Madrid en hacerse con los servicios del mediapunta.

«No es algo en lo que esté pensando. Me centro en jugar al fútbol porque hay muchas batallas en las que tienes que pensar y que hay que ganar», explicó en declaraciones a la televisión danesa TV3 Sport. «No es la primera vez que hay este tipo de rumores y si los periódicos escriben, pero no es algo concreto, entonces solo comento los rumores», agregó.

Respecto a su renovación por los 'Spurs', Eriksen dijo que la gente sabe lo que quiere y que el Tottenham también, por lo que está habiendo unas «agradables conversaciones» entre ellos.