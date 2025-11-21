La gran final de la Copa del Rey vuelve a coincidir con el Gran Premio de España de Motociclismo

Esta semana se dio a conocer que Sevilla seguirá siendo la sede de la gran final de la Copa del Rey durante estos tres próximos años. El Estadio Olímpico de La Cartuja, donde ahora el Real Betis disputa sus encuentros oficiales como local mientras está en obras el Estadio Benito Villamarín, continuará siendo la sede del último partido de cada curso en el 'Torneo del KO'.

Desde la temporada 2019/2020 se ha disputado la final de la Copa del Rey en la capital de Andalucía. Ahora concluía el convenio que unía a la Junta de Andalucía y el Estadio La Cartuja, con capacidad para 70.000 espectadores, con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un convenio que estaba vigente desde que Javier Imbroda fuera el consejero andaluza de Deportes. Con este nuevo acuerdo se amplía la vinculación hasta el año 2028.

Real Madrid y Barça disputaron la última gran final de la Copa del Rey en Sevilla. EFE

Una vez conocido que será Sevilla la sede de la gran final de la Copa del Rey, también se ha dado a conocer que se disputará el próximo sábado 25 de abril de 2026. Y es ahí cuando la mirada no sólo se ha dirigido al esférico, ya que ese mismo día se celebrará también en Sevilla la Feria de Abril, prevista el próximo año 2025 entre el lunes 20 de abril, con la tradicional noche del 'pescaíto', y el domingo 26 de abril. Un auténtico desafío para las autoridades competentes en el plano logístico y de seguridad.

Poca distancia separará la fiesta en el corazón de Los Remedios de la isla de la Cartuja, donde se celebrará la gran cita copera. «Sevilla es una capital a la que se le da bien la organización de grandes eventos deportivos y que tampoco va a fallar», señaló en este sentido José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.

Un intenso fin de semana en Andalucía

Pero no queda ahí el asunto porque esta fecha coincide además con la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, otra cita de gran relevancia internacional que se disputa a no muchos kilómetros de la capital andaluza. Y que tiene seguirá celebrándose en La Catedral del Motor hasta al menos el año 2031.

Esta situación ya se dio este año 2025. Entonces Barça y Real Madrid, con victoria culé (3-2), disputaron la gran final de la Copa del Rey en Sevilla. Ese mismo fin de semana también tuvo lugar el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez. De hecho, unas horas después de aquel sábado 26 de abril de 2025 de la final copera se centraba la atención en el trazado jerezano. Era un domingo 27 de abril de 2025 y España vibró con la victorias de José Antonio Rueda (Moto3), Manuel González Simón (Moto2) y Álex Márquez (MotoGP).

La posibilidad de un cambio de fecha de la gran final Copa del Rey es más que evidente. Próximamente se conocerá la decisión.