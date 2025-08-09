El Ayuntamiento de Sevilla lleva gratis a la playa a más de 5.500 vecinos

El Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a la playa a más de 5.500 sevillanos de todos los barrios con el completo programa de viajes que se coordina desde los once distritos de la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha despedido en el Distrito San Pablo - Santa Justa a uno de los cien autobuses que salen durante todo el verano desde Sevilla y que permite viajar de manera gratuita a la playa a miles de sevillanos.

En este sentido, Sanz ha destacado «esta actividad que impulsa el gobierno municipal y que permite que vecinos de todos los barrios puedan disfrutar de la playa a través de los autobuses que programan los distritos, un esfuerzo de este Ayuntamiento que se ve recompensado en la ilusión de estos vecinos que acogen con entusiasmo estos viajes».

Con una inversión global de casi 100.000 euros, estos viajes se programan entre los meses de junio, julio y agosto y pueden acogerse todos los vecinos de cada distrito, obteniendo toda la información en cada una de las once sedes o a través de www.sevilla.org.

«Seguimos trabajando, desde todas las áreas y ámbitos en mejorar la calidad de vida de todos los sevillanos y ofrecer a nuestros vecinos una completa oferta de ocio y actividades en todos los barrios», ha finalizado el alcalde.