Los gaditanos dejan muy alto el pabellón en el Campeonato Mundial de Combat Ju Jutsu

Cádiz ha estado representado de una forma inmejorable en el Campeonato Mundial de Combat Ju Jutsu, una de las artes marciales más antiguas y versátiles de Japón que lo largo de los siglos ha evolucionado y se ha ramificado en diferentes estilos y prácticas.

Celebrada entre los días 27 y 29 de noviembre en Madrid, esta competición contó con más de 500 participantes procedentes de 20 países diferentes. Y allí estuvo presente Cádiz gracias a Origen Academy, que estuvo representada por dos luchadores gaditanos seleccionados para participar y representar a la selección española.

Por una parte, Miguel Casas Romero, de once años de edad, en la categoría de -40 kilogramos. Por otro lado, Manuel Mariscal en la categoría de Adultos -77 kilogramos.

El gaditano Miguel Casas Romero consiguió la medalla de bronce. La VOZ

Actuaciones destacadas

Miguel Casas se hizo con la medalla de bronce mundial. Su actuación fue sobresaliente y pudo acceder al cuadro de honor. Y es que su papel fue memorable pese a caer derrotado frente a Ucrania en las semifinales del torneo.

Medalla de bronce para el deportista gaditano. LA VOZ

Impresionante estuvo Manu Mariscal al ganar el Doble Campeonato Mundial en la categoría de Close Combat y Ground Combat. Fue posible después de vencer a Ucrania, Kazajistán, Bélgica y Kirguistán, este último en la final. Lo consiguió finalizando por llaves de piernas y llaves de brazos a todos los contrincantes.

De esta manera, Manu Mariscal se corona en el Campeonato Mundial después de haber ganado el Europeo en el año 2022.

El gaditano Manu Mariscal hizo doblete en la capital de España. La VOZ

Sin lugar a dudas, momentos inenarrables para estos dos deportistas gaditanos que dejan huella en una disciplina que abarca una amplia gama de técnicas como lanzamientos, estrangulaciones, luxaciones articulares, golpes y técnicas de inmovilización.

Una manera de utilizar la energía del oponente en su contra, permitiendo a un practicante más pequeño y más débil derrotar a un oponente más grande y más fuerte.