Carlos Coello: «Desde hace años mi objetivo no es únicamente deportivo»

Carlos Coello no descansa. Incombustible en el cuerpo a cuerpo, el gaditano pone también el foco en aquello que va más allá de la competición deportiva. El tiempo pasa y Coello sabe que llegará el momento de colgar los guantes. Por eso tiene un plan y ese plan sigue ligado al muay thai, su estilo de vida.

«No sólo se trata de la parte de la competición. Desde hace unos años mi objetivo no sólo es deportivo, también lo es de difusión de los valores, de todo lo positivo que aportan las artes marciales, el muay thai y los deportes de contacto», señala el conocido deportista gaditano en los micrófonos de COPE Cádiz.

«Siempre estamos con muchos proyectos, con muchas cosas y con ganas de seguir haciéndolas», asegura Carlos Coello, que pone un ejemplo de esa apuesta: «Estuvimos en Madrid en un evento con la Embajada de Tailandia en España. Fueron 10.000 personas a la Plaza de España, en pleno centro de Madrid, y 500 personas entrenando en el seminario que impartimos junto a Rodtang Jitmuangnon, la estrella tailandesa, con la plaza cubierta desde semanas antes».

Carlos Coello durante un combate en Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

Carlos Coello es plenamente consciente del avance del tiempo y por eso se prepara para lo que puede venir. Todavía con ganas e ímpetu para seguir compitiendo, aunque cada vez viendo más cerca el final de su carrera deportiva. «Las carreras deportivas tienen un principio y un final. Desde hace unos años, cuando sufrí la lesión que sufrí, ya pensaba entonces que no iba a ponerme los guantes. Después de eso se trata de disfrutar de cada día y de cada momento. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez. Ojalá que esa última vez sea cuando yo lo decida y no por una lesión o porque algo me impida hacerlo», apunta el gaditano.

Por eso «intento pensar más en los objetivos que en el día que se acabe. Entonces habrá que afrontarlo con naturalidad». Es lo que toca. Es la mejor manera de afrontar el día después.

Y es que «lo importante es estar activo y tener la mente ocupada para cosas que te ilusionen. Estar en plena competición, con esa adrenalina al luchar, es lo que se busca. Cuando una competición termina ya deseas volver a otra».

Cita clave en Tailandia

Antes de todo eso el calendario de Carlos Coello sigue siendo muy apretado, exigente e ilusionante. «En el mes de agosto voy a competir en el Cumpleaños de la Reina de Tailandia. Ya saqué los vuelos para el 6 de julio y ya estoy entrenando. Es un reto muy bonito porque es en el Estadio Rajadamnern, el más importante de Tailandia junto al Lumpini, y donde todo luchador quiere competir», reseña ilusionado.

«Me enfrentaré a Kaito Wor Wanchai, campeón de Tailandia hace tres o cuatro años. Es una persona muy fuerte. Es un gran oponente. Me motiva muchísimo esta competición», adelanta Carlos Coello.

A fin de cuentas, este representante del deporte gaditano por el mundo sabe que sigue estando en el candelero. «Sigo teniendo un cartel importante en Tailandia y esta competición significa volverme a poner en primera plana. En Tailandia me valoran mucho. Allí van muchos extranjeros, cada vez más, pero me he dedicado a aprender el idioma, hacer eventos en colaboración con los gobiernos y a expandir su arte marcial y su idiosincrasia. La verdad es que me tienen bastante aprecio. Promovemos el muay thai y Tailandia. Es una satisfacción personal que me llevo porque te ven como buena persona, como una persona seria y trabajadora», señala.

Elogios a Topuria

Más allá del muay thai, Carlos Coello asegura: «Me gusta la UFC y me gustan todos los deportes de contacto».

Por eso habla sobre aquello que es noticia hoy en día. «Topuria es el mejor peleador del mundo de artes marciales mixtas en estos momentos. Él es completo en todo y tiene una confianza brutal en sí mismo. Vende su victoria y además sabe venderla. Ojalá en un futuro se pueda dar una colaboración con él, ya que yo estaría encantado. Esperaremos el momento», puntualiza.

Una UFC que se diferencia en muchísimos aspectos del muay thai. Ahora bien, Carlos Coello admite que «hay que vender los combates si quieres vender el muay thai. Tiene que convertirse en un show».

Cádiz siempre está en la mente de Carlos Coello

Sobre su futuro, Carlos Coello apunta: «Me vuelvo a Tailandia hasta noviembre. La tierra cada vez tira más y como todo gaditano que está fuera, pues quiere volver. Hace muchos años que voy a Tailandia, aunque allí vivo desde el año 2014 que firmé con la promotora».

«Es una etapa de mi vida en la que tengo que estar allí. Se vive muy bien y muy tranquilo, con un nivel de vida más bajo que en España, con buenas personas y buen trato con todo el mundo. Estoy feliz y estoy con mi pareja, que se ha venido conmigo. Estoy bastante asentado, aunque me gustaría hacer cosas en Cádiz y que pueda disfrutarlo aquí con un centro especializado. Todo se irá andando y dependerá del apoyo institucional que se reciba», señala entusiasmado cuando mira al futuro.

Carlos Coello está muy vinculado a Cádiz, su ciudad. NACHO FRADE

Y siempre lo hace pensando en su tierra y en los suyos. «Cádiz Fight Night siempre está en la mente porque me gusta competir en mi casa. Esperamos que se abra el Pabellón Portillo, así que veremos qué se nos ocurre (entre risas). Ya se nos ocurrirán nuevas ideas», apostilla.

Talento en estado puro y unas ideas muy claras. Así es Carlos Coello.