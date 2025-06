Embajador gaditano para un trozo de Tailandia en el corazón de Madrid: «Amo ese país pero no pierdo mis orígenes»

Un trozo de Tailandia en pleno corazón de España, concretamente en el de la capital, Madrid. Es lo que se va a poder disfrutar y compartir este fin de semana en la Plaza de España, un lugar emblemático con un embajador no menos especial, sobre todo para el gaditano y el mundo del Muai Thay.

Porque hablar de Carlos Coello es hacerlo de un gaditano por los cuatro costados y también un amante del país que desde hace años le ha acogido con los brazos abiertos y al que se ha entregado en cuerpo y alma por amor al deporte y también a su cultura. Coello es campeón del mundo de una de las tradiciones más arraigadas del país asiático pero también es un apasionado de todo lo que huele a Tailandia.

Y de ahí quién mejor que él para ser uno de los embajadores del Thai Festival. Una representación tailandesa en todos los sentidos del 13 al 15 de junio en la madrileña Plaza de España. Un evento que combina deporte, cultura y gastronomía en una experiencia única organizada por la Embajada de Tailandia en España y el Departamento de Promoción del Comercio Internacional tailandés.

Durante tres días, Madrid vibrará con la tradición y la innovación del Muay Thai, permitiendo a aficionados y curiosos acercarse a esta disciplina milenaria a través de exhibiciones en vivo, clases abiertas y debates especializados. La instalación de un ring profesional en plena plaza será el escenario principal para demostraciones y actividades dirigidas por destacados luchadores internacionales.

Camino de España, Carlos Coello atiende la llamada para hablar con pasión de lo que se va a vivir este fin de semana. «Un sitio clave y céntrico en plena capital de España. No es solo la cultura de Tailandia sino realzar siempre de donde vengo y que soy de Cádiz. Voy a hablar de Tailandia y de Cádiz en pleno corazón de Madrid«, reconoce.

Un evento con un momento muy especial. «El plato fuerte del festival será este sábado que llegará la estrella mundial del Muai Thay Rodtang Jitmuangnon, lo que sería Topuria en España. Vamos a dar una 'master class' gratuita a las 10 de la mañana. Se han cerrado las 500 inscripciones para presenciar un entrenamiento en la misma Plaza de España«.

Para el luchador gaditano es «un orgullo que la embajada haya pensado en mí. Esto viene de lo que organizamos con el Cádiz Fight Night junto a mi pareja Lola Cazalilla. Alli hicimos también una fiesta de Tailandia y la embajada lo pudo disfrutar en vivo. De ahí viene que ahora hayan contado con nosotros también en este evento en Madrid».

Cartel del Thai Festival l.v.

Una oportunidad muy especial que demuestra lo que supone Tailandia para Coello. «Llevo muchos años viviendo en Tailandia y amo ese país sin olvidar de donde vengo. Es algo muy bonito que yo pueda hacer estas cosas».

El Thai Festival tendrá protagonismo durante tas tardes que estarán llenas de acción con exhibiciones en vivo cada día a las 17:00 horas. El sábado 14 a las 17:00 horas tendrá lugar una demostración muy especial: un ritual Wai Kru interpretado por Iván Cordovín, director del Chapimuay Gym de La Rioja, acompañado por varios alumnos y alumnas. Entre ellos destaca Blanca Ibáñez, miembro de la Selección Española Oficial de Muaythai y reciente bronce en los Campeonatos del Mundo celebrados en Ankara (Turquía).

El festival también ofrecerá actividades culturales como bailes tradicionales tailandeses, talleres infantiles, proyecciones cinematográficas y desfiles. Los visitantes podrán degustar platos típicos tailandeses mediante showcookings o visitar puestos callejeros con sabores auténticos.

«Siempre tengo en mente el Cádiz Fight Night»

Y aprovechando el regreso a España, Carlos Coello podrá volver a Cádiz. «Hay varios proyectos en los que estamos trabajando de manera firme pero un paso de hormiga. Mi idea es estar en Cádiz para avanzar en todo ello y también para estar con la familia y los amigos. A nivel deportivo las cosas no han ido bien porque no he podido competir por una infección en la pierna pero ante los obstáculos seguimos buscando proyectos y metas».

Proyectos en los que no pierde de vista lo vivido en los últimos años en la capital gaditana con diversos combates que le han hecho campeón del mundo. «Cádiz Fight Night siempre está en el pensamiento pero considero que ya lo hemos hecho en sitios importantes de la ciudad y con eventos de mucha calidad. Si hacemos algo tiene que ser similar a lo que hemos hecho. Es difícil porque Cádiz no tiene demasiados espacios para realizar este tipo de eventos con mil o dos mil personas«.

De lo que va de año y lo que puede venir, Carlos Coello lo asume con tranquilidad. «Tenía pendiente una pelea en Japón que finalmente se iba a hacer en Bangkok. La idea es competir al nivel más alto y ver hasta donde puedo llegar. Me lo tomo con resignación. Yo siempre entreno y trato de dar lo mejor de mí pero si las cosas no van saliendo no me preocupo. Sigo trabajando y seguro que las cosas saldrán», concluye.

