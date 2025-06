«En el San Fernando CD se está viviendo una situación surrealista»

El cronómetro está en marcha y el futuro del San Fernando CD está en juego. La vida del club isleño pende de un hilo y son los aficionados azulinos los que luchan para evitar la debacle, pero no está en sus manos la solución.

Más de 700 fieles seguidores del San Fernando CD se dieron cita esta semana en el Auditorium del Parque Almirante Laulhé para asistir a una concentración promovida por pequeños accionistas y las peñas del San Fernando CD. El tiempo sigue corriendo y la incertidumbre cada día es mayor en un club herido de muerte por el capricho de un grupo inversor que no da la cara.

Louis Kinziger, quien ha sido el presidente del club azulino en los últimos años, no tiene poderes y sigue a la espera de que sus superiores le indiquen el futuro del San Fernando CD, que sigue en manos del grupo inversor MTM Investments Spain Holdco, S.L.U., con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Ofertas hay, hasta cinco, pero el grupo inversor se niega a vender.

Tras su último y reciente descenso a la Tercera RFEF, el San Fernando CD se debate entre la vida y la muerte. Fue el pasado 4 de mayo cuando se consumó el descenso de categoría en El Rosal ante un Cádiz CF Mirandilla que también dio con sus huesos en la Tercera RFEF. Después llegó lo que es peor: la crisis institucional.Y el abismo está a las puertas.

Desde los micrófonos de COPE Cádiz ha explicado Marcos Fernández, representante de la Peña Palante CDSF, la actual y rocambolesca situación del San Fernando CD.

«La afición del San Fernando CD y el personal del club está demostrando que está muy viva. Sin embargo, el grupo inversor está dando muestras de todo lo contrario, de una situación muerta», empieza señalando.

Y apunta directamente al grupo inversor MTM Investments Spain Holdco, S.L.U. «El gran problema es que no tenemos a quién a llorarle. Se podría decir que Louis Kinziger se está lavando las manos. Él se escuda en que no pinta nada. En cambio, hasta hace poco, apenas unos diez días, señalaba que estaba a la espera de su cambio por parte del grupo inversor y ese cambio fue por un abogado concursal para liquidar el club. Se pasó de una situación a otra de la noche a la mañana. O Louis nos taba dando largas o a él le ha cogido de sorpresa, que también puede ser», afirma Marcos Fernández.

Ante eso apunta: «Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de San Fernando para que pueda contactar con el abogado concursal. El problema es que no tenemos una figura a la que poder pedirle explicaciones o llorarle. Y el Ayuntamiento de San Fernando se ha dirigido en una carta, que ya se ha hecho pública, a este bufete de abogados de Madrid. Estamos a la espera de una respuesta».

Una situación ilógica

La afición del San Fernando CD no termina de asimilar la situación porque no tiene lógica. «Entiendo que miren por su inversión de la manera que crean porque son sus dueños, pero será la primera vez en España que un club pueda desaparecer estando al día en nóminas, sin aparentes deudas. No sé que reputación querrá tener este grupo en el futuro. Si escuchamos MTM Inversiones, de Emiratos Árabes Unidos. iremos siempre en la dirección contraria. Esperemos que se dignen a contestar a la afición», señala Marcos Fernández.

A fin de cuentas, «para ellos el San Fernando CD es un juguete. Y hay algo más, quizá venganza u orgullo mal medido. No es lógico que sin deudas se decida la liquidación, sobre todo cuando tienen cinco ofertas, algunas de ellas muy buenas. Ellos están obcecados en dejar morir la entidad».

Es ahí donde entra en juego un isleño de pro como Monchi. «Él está en implicado en una de esas ofertas. Ha contactado para poder participar en temas de dirección deportiva. Hay algo más que no sabemos porque decir no a uno de los mejores directores deportivos del mundo no es normal. Es una acción de venganza. Es surrealista», puntualiza.

El isleño Monchi está intentando evitar la desaparición del San Fernando CD. EFE

Por eso insiste: «Lo entenderíamos si no hubiera ofertas o el club tuviera dudas, pero teóricamente no es el caso».

Y es que, en resumidas cuentas, «a Louis Kinziger lo creímos un tiempo, pero hay muchas cosas que no nos cuadran. Yo se lo he dicho de manera clara y directa que he dejado de creerme lo que dice».

El resumen es claro: «El miedo de la afición es que el San Fernando CD desaparezca. Ellos jugarán con el dinero de la entidad, pero no con la afición. Si tenemos que empezar desde cero otra vez, pues lo haremos».